Куда смотрели врачи? 8 5.05.2019, 12:56

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Валентина Захаревич

Трагическая история 31-летней роженицы получила продолжение.

СК возбудил уголовное дело в связи со смертью роженицы в ВИП-отделении 6-го роддома Минска. Напомним, Валентина Захаревич умерла 22 августа 2018 года. Ей был 31 год, сообщает tut.by.

— По окончании проверки УСК по Минску было возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного ст. 162 УК РБ (Ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником). В настоящее время производятся все необходимые следственные действия и экспертные исследования, — сообщил официальный представитель СК Сергей Кабакович.

Напомним, на 37-й неделе беременности молодая семья заключила договор на роды в ВИП-отделении 6-й больницы Минска. По словам родных, беременность у Валентины протекала нормально, и родила она почти в срок — за несколько дней до него.

Хронология событий была такая: 17 августа прошлого года у Валентины начались схватки. Ночью с 17 на 18 августа женщина, по словам ее мужа, не спала, мучилась, практически то же самое было и на следующую ночь. 19 августа ее привезли в роддом, где она снова не могла уснуть от болей. 20 августа ее перевели в вип-отделение. В этот же день она родила мальчика.

Супруг Валентины Захаревич рассказывал, что, когда зашел в родзал, там было много врачей, его жена на тот момент еще была в сознании. Однако через некоторое время, когда он снова пришел навестить Валентину, у нее был бело-синий цвет лица, синие губы. При нем ее начало трясти, и следующее, что он увидел, как его жене запускают сердце.

— Еще двое суток жена провела в коме. Никакой точной информации не было: сначала говорили одно, потом второе. Говорили, что она в искусственной коме, что околоплодные воды попали в кровь и это вызвало такую реакцию, и вот мы боремся.

24 августа женщину похоронили.

Родные не понимали, как Валентину отправили рожать саму и не делали кесарево, учитывая, что у нее достаточно крупный плод. УЗИ показывало, что вес плода 4700 граммов.

— Куда смотрели врачи? Она первороженица, ей 31 год, ребенок — 4700 граммов, при этом она носила одежду размера S с ростом 171 см и весила примерно 60 кг, — говорил ее муж.

Тогда в 6-й городской клинической больнице комментировали, что у роженицы околоплодные воды попали в кровоток. А в современном акушерстве при такой патологии летальный исход превышает 90%.

— Мы не вправе называть все сопутствующие патологии, но клинический диагноз «эмболия амниотической жидкостью», к сожалению, очень серьезен. Основная причина — попадание околоплодных вод в кровоток матери. Это происходит из-за разницы внутриматочного давления и давления в венозных сосудах матери, — отмечали тогда медики.

— Я до сих пор не верю в произошедшее, потому что считаю, что в XXI веке невозможно потерять человека в родах, — говорил муж девушки.