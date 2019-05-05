Белорусские хоккеисты играют против Южной Кореи 5.05.2019, 12:58

Беларусь проводит последний матч на ЧМ в Нур-Султане.

Белорусские хоккеисты проводят сегодня последний матч на чемпионате мира в первом дивизионе в Нур-Султане. Соперник — команда Южной Кореи, сообщает tut.by.

Вчера наша сборная проиграла в овертайме Казахстану (2:3 ОТ), а корейцы сенсационно уступили Литве (1:2). Таким образом, Казахстан и Беларусь уже гарантировали себе место в элитном дивизионе, но пока не ясно, кто же займет первое место. Казахстану вечером играть против Венгрии.

Беларусь: Мильчаков; Лисовец — Бэйлен, Демков — Платт (а) — Ковыршин; Соловьев — Хенкель, Лопачук — Шарангович — Сушко; Евенко (а) — Устиненко, Китаров (к) — Волков — Феоктистов; С. Малявко — Кислый — А. Малявко; Бокун, Когалев.

Южная Корея: Далтон; Планте — Ким Вонь Чжун, Ань Чшин Хей — Ким Кисун — Ким Сан Вук, Ли Дон Ку — Реган, Ли Чжон Хун — Чо Минь Хо — Шинь Сан Хун, Ким Хью Сун — Сон Хьен Чколь, Шин Шан Ву — Чжень Джунь Ву — Пак Чжин Кю, Чой Джинь Ву — Ким Хьюн Су, Пак Сан Чжинь — Ли Ен Чжунь — Ким Вонь Чжунь.