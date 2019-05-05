В Северной Македонии начался второй тур выборов президента 5.05.2019, 13:16

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В первом туре разница между двумя главными кандидатами составила всего пять тысяч голосов.

В Северной Македонии проходит второй тур президентских выборов, на котором македонцы выбирают между кандидатом от правящей левоцентристской коалиции Стево Пендаровськи и представительницей оппозиции Горданою Силяновською-Давковою.

Второй тур президентских выборов происходит, поскольку в первом туре ни один из кандидатов не набрал необходимое большинство голосов, передает Радио Свобода.

В первом туре разница между двумя главными кандидатами составляла всего пять тысяч голосов. За Пендаровского проголосовали 42,8, а за Силяновську-Давкову 42,2 процента избирателей.

Право голоса в Северной Македонии имеют 1,8 миллиона граждан. Однако явка в первом туре составила 41 процент. Если во втором туре явка будет ниже 40 процентов, избирательный процесс будет повторен.