В Бресте на «кормление голубей» вышли более 120 человек 7 5.05.2019, 13:21

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Фото: «Белсат»

На центральной площади города проходит акция против аккумуляторного завода.

Сегодня, 5 апреля, на центральной площади Бреста вновь собрались люди, сообщает «Белсат».

Как передают корреспонденты с места событий, на этот раз собрались более 120 человек.

Уже год как брестчане выходят по воскресеньям на акции протеста - они недовольны тем, что под городом построен и вот-вот заработает завод по изготовлению аккумуляторов. Активисты присылают местным властям заявления о проведении акции и шествия - но чиновники отвечают отказами (за год их собралось более 100).

Во второй половине апреля на аккумуляторном заводе работала комиссия по приемке, но 30 апреля акта на запуск производства так и не подписали.

Несколько ночей подряд в мае на заводе горел свет и был слышен шум работающего оборудования. Поздним вечером 2 мая представители инициативной группы обнаружили шум на участке свинцовой ленты. Примерно через 40 минут, когда к заводу съехались люди, гул прекратился.

- Общественность Бреста уведомлена, что аккумуляторный завод проходит процедуру контроля соответствии с проектом и приемки в эксплуатацию. Завод по состоянию на 6 мая не работает, но жители близлежащих жилых районов в ночное время в последнюю неделю почувствовали достаточно громкий производственный шум, который, возможно, идет от вентиляции, что выводит загрязненный воздух из цехов завода. То есть завод тайно работает по ночам. Факт производственного шума официально зафиксирован милицией, вызванной жителями, в присутствии свидетелей. Это факт нарушения всех возможных государственных законов. И на эти нарушения всем властным структурам наплевать, как наплевать на жизнь и здоровье граждан. За эти нарушения никто наказания не понесет. Людей как обманывали еще при проектировании завода, так и продолжают обманывать и скрывать реальную обстановку уровня уже фактического загрязнения нашей окружающей среды, - заявил член инициативной группы против завода Дмитрий Бекалюк.