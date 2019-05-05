«Вышел с гранатой к 200 боевикам» 5.05.2019, 13:42

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История о подвиге украинского пограничника.

Президент Украины Петр Порошенко посмертно присвоил звание Героя Украины пограничнику Игорю Момоту, который погиб 11 июля 2014 года в результате ракетной атаки возле Зеленополья Луганской области, сообщает «Крым. Реалии».

«Среди героев, которым мы обязаны свободой, хочу вспомнить генерал-майора Игоря Момота. За совершение героических поступков, отвагу и самоотверженность и по случаю Дня пограничника Украины, моим Указом генерал-майору Момоту Игорю Федоровичу присвоено звание Герой Украины (посмертно)», – говорится в сообщении Порошенко в Твиттере.

Глава украинского государства подчеркнул: «Одним из первых в 2014 году он отправился на выполнение боевых задач. Я лично знал господина Игоря. В самые тяжелые дни Игорь Момот демонстрировал мужество, патриотизм и образцовое выполнение воинского долга. О его храбрости знали и украинские воины, и враги».

Порошенко рассказал о службе генерал-майора: «Находясь в пункте пропуска «Должанский», он, рискуя жизнью, вышел с гранатой без предохранительной чеки к более 200 боевикам, вооруженным до зубов. Были и пулеметы, гранатометы. И они требовали освободить задержанного главаря так называемой «Луганской республики» Болотова. Отважный поступок офицера заставил врага отступить, но не надолго – террористы объявили награду «за его голову».

В то же время Порошенко подчеркнул, что врагу не удалось запугать героя.

«11 июля 2014 года близ населенного пункта Зеленополье позиции опорного пункта украинских сил были обстреляны из российских «Градов». Вследствие ракетной атаки Игорь Федорович Момот погиб. Но память о герое живет. Его героизм и отвага, профессионализм и самоотверженность является примером для многих поколений украинских пограничников и украинских воинов», – отметил он.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после российской аннексии Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».

По данным ООН, по состоянию на конец декабря 2018 года за время конфликта погибли около 13 000 человек, около 30 000 – ранены.