Король Иордании отправил в отставку начальника разведки из-за заговора 1 5.05.2019, 13:59

Кроме того, уволен ряд высокопоставленных чиновников.

Король Иордании Абдалла II уволил нескольких высокопоставленных чиновников, в том числе начальника разведки, советника по вопросам политики и информации и нескольких других видных советников. Поводом к этому стали опасения заговора, целью которого была дестабилизации обстановки в королевстве, сообщают «Детали».

Кувейтская газета «Аль-Кабас», ссылаясь на надежные источники, сообщила, что несколько высокопоставленных и влиятельных иорданских деятелей организовали перед королевским дворцом в Аммане массовую акцию протеста, чтобы заявить, что общественность утратила доверие к премьер-министру Иордании Омару Раззазу, и дестабилизировать ситуацию в королевстве.

В ответ король Абдалла произвел ряд перестановок, и в первую очередь отправил в отставку директора службы общей разведки, генерала Аднана аль-Джанди, занимавшего одну из ключевых должностей в стране. Согласно официальному заявлению, опубликованному королевским дворцом, Абдалла решил заменить Джанди генералом Ахмедом Хусни, который прежде занимал ряд высших постов в области разведки. Король заявил, что этот шаг был вызван жалобами на недостатки в работе системы разведки и тем, что ряд сотрудников использовали свои должности для продвижения личных интересов в ущерб интересам королевства.

За несколько дней до увольнения Джанди король произвел замены в своей канцелярии, уволив, в числе прочих, начальника отдела политики и информации. Иорданские СМИ также сообщили о переменах в оборонном ведомстве и полиции и о том, что в ряде регионах были назначены новые командующие округами. Согласно заявлениям иорданских официальных лиц, во дворце ожидаются и другие перемены на постах, связанных с обороной страны.

В Иордании также встревожены возможными последствиями предложений Трампа по мирному урегулированию на Ближнем Востоке, которое американская администрация должна обнародовать после окончания месяца Рамадана. Обеспокоенность связана с тем, что этот план может привести к дестабилизации королевства и осложнить его отношения с ПА, Саудовской Аравией, государствами Персидского залива и другими арабскими странами. Абдалла неоднократно заявлял, что в ходе подготовки к публикации плана на него оказывалось сильное давление. Иордания, по его словам, не пойдет на компромисс по принципиальным вопросам, таким как право палестинцев на создание независимого государства на основе границ 1967 года, а также по вопросам Иерусалима и палестинских беженцев.

Официальные лица Иордании категорически опровергают сообщения, что в рамках плана мирного регулирования королевство готово предоставить гражданство более чем миллиону палестинских беженцев в обмен на щедрую экономическую помощь, которая оценивается в десятки миллиардов долларов. Высокопоставленный иорданский чиновник заявил 1 мая, что король Абдалла установил четкие границы приемлемых предложений и не намерен уступать таким требованиям, которые нарушат основные права палестинцев. Иордания не станет альтернативой палестинскому государству, добавил чиновник.