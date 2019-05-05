Белоруска в Каталонии: Испанский муж в доску расшибется, чтобы угодить своей сеньоре 2 5.05.2019, 14:07

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Как бывшая минчанка переселилась в Таррагону.

Ирина Тесля с мужем, сыном и любимым бульдогом живут в очаровательном испанском городке Таррагона. Своим рассказом белоруска поделилась с tut.by:

- Я хочу рассказать о прекрасном городе Таррагона, в котором я, бывшая минчанка, живу довольно давно и, надеюсь, буду жить до конца моей жизни. Ведь самый чудесный город — тот, где человек счастлив.

Город Таррагона — административный центр провинции Таррагона на северо-востоке Испании в составе автономного сообщества Каталония. Средиземноморское побережье провинции Таррагона называется Costa Daurada, а чуть дальше — в 90 километрах к северу — находится Барселона.

Таррагона небольшой город (более 140 тыс. чел.) с огромной и уникальной двухтысячелетней историей. И эту историю бережно и трепетно охраняют все поколения таррагонцев. Кроме того, исторические памятники Таррагоны находятся под защитой ЮНЕСКО.

Во времена Римской империи Таррагона (Tarraco) была столицей Римской провинции, и памятники эпохи Римской империи в Таррагоне сохранились в идеальном состоянии. Чего только стоит один археологический музей!

Каждый год в мае на его площадке проходит фестиваль TarracoViva, где перед горожанами и гостями оживают сцены далекого прошлого. Каждый день фестиваля посвящен какому-то событию времен Римской империи.

Римский фестиваль не единственный праздник. Праздников в Таррагоне очень много. Но, пожалуй, самые главные — это Sant Magi в августе и Santa Tecla в сентябре. Святой Маги и святая Текла (Фекла Иконийская) — это святые покровители Таррагоны. В честь святой Теклы названа больница в Таррагоне.

Очень интересно проходят в Таррагоне и пасхальные шествия. Здесь свои традиции: горожане одеты в одежды разных эпох: римские воины, монахи, вельможи идут по городу. А музыканты аккомпанируют им на старинных музыкальных инструментах.

Конечно, хочется вспомнить и карнавал, который проходит в феврале. Мы выступаем в качестве зрителей. В карнавальном костюме только наш французский бульдог Тимушка.

Кстати, акробатический трюк — башня из людей — родился в Таррагоне. В городе работает очень сильная школа, где обучают этому искусству ловкости, она называется Castells. Дети приступают к занятиям совсем в юном возрасте, а зачастую туда приходят заниматься семьями.

Побывав в археологическом музее, стоит увидеть еще один памятник архитектуры — Римский амфитеатр, который находится в самом красивом месте Таррагоны, у моря. Здесь удивительная атмосфера: ты словно переносишься в тот нереально далекий исторический период. Это трудно описать — нужно прочувствовать.

А недалеко от амфитеатра находится знаменитый Балкон Средиземноморья — с этой площадки открывается удивительный вид на Средиземное море. В Таррагоне несколько чистейших пляжей, и самый маленький из них находится прямо в центре города — как раз под Балконом Средиземноморья. Где еще увидишь такое!

Старый город тоже заслуживает внимания: дома 17-го века и сейчас жилые. Конечно, внутри все новое, но снаружи не новодел, а толковая реставрация. А всего в нескольких километрах от Таррагоны — маленький приморский городок Альтафулья, где все дышит стариной, а жилые дома ровесники 16-го века. Поговаривают, что в былые времена в Альтафулье было много ведьм, и до сих пор там проводят праздник, который им посвящен — Ночь ведьм. Впрочем, во многих городских названиях присутствует имя женщины-ведуньи: например, ресторан Les Bruixes — ведьмы, школа La bruixa — ведьма.

Однажды летом мы с мужем, взрослым сыном и французским бульдогом Тимом сидели вечером в кафе и невольно стали свидетелями забавного разговора. Группа местных мужчин за соседним столом учили жизни своего товарища — старого холостяка. Они советовали ему жениться на ком угодно, только не на некой Анне, потому что у Анны и мать, и бабка — ведьмы. Стоит отметить, что при этом серьезном разговоре мужчины пили только кофе.

Но вернемся в Таррагону. Как-то, гуляя в старом городе, мы обратили внимание на очень красивый старинный дом с интересными фресками. А потом мы увидели картину, на которой изображен этот же дом, в кабинете нашего семейного доктора. В беседе выяснилось, что это фамильный дом докторской семьи. Она владеет им не одну сотню лет. Вот так таррагонцы хранят традиции.

Болеть и лечиться мы не любим — просто систематически проверяем здоровье, сдаем анализы. Поэтому у нас всегда остается время, чтобы поболтать с доктором. Так мы узнали, что во времена СССР он был болельщиком минского «Динамо». А еще он рассказал нам по секрету, где на побережье самая вкусная паэлья.

Паэлья — это мое самое любимое блюдо национальной кухни. Это рис с морепродуктами или — в других регионах Испании — с мясом или с овощами. Лучше заказывать это блюдо в хорошем ресторане, потому что в кафешке могут предложить быстрый вариант, рассчитанный на туриста.

Кстати, медицина в Испании бесплатная и очень качественная. Но помимо бесплатной медицинской карты, мы получили и карту платных услуг. Каждый месяц банк списывает определенную сумму, и ты можешь свободно посещать платных специалистов. Есть также и карточка услуг дантиста, но поход к этому специалисту — такое дорогое удовольствие, что приходится доплачивать.

Отмечу, что и бесплатная, и платная медицина здесь одинаково качественны. Но в бесплатной поликлинике иногда нужно ждать приема специалиста неделю, а в некоторых районах Испании и дольше.

Тем не менее, когда я болела ангиной и обратилась в бесплатную поликлинику возле дома, доктор принял меня через 15 минут. Только потому что я не очень хорошо себя чувствовала. Поэтому отношение к пациентам в бесплатной поликлинике на самом высоком уровне. Ну, а проверять здоровье лучше в платной. Что мы и делаем.

Вероятно, благодаря высокому уровню медицины продолжительность жизни в Испании одна из самых высоких в Европе. У всех пенсионеров большие скидки на лекарства, заплатить им нужно всего несколько процентов от стоимости.

Говоря об Испании в целом, я всегда боюсь ошибиться, потому что эта страна напоминает мне бывший СССР: слишком много здесь намешано культур, национальных особенностей, менталитетов.

Например, турист, который едет в Каталонию, не увидит корриду. Это кровавое шоу здесь запрещено. Но оно, к сожалению, популярно в некоторых других частях Испании.

Или вот, к примеру, бытует мнение, что во всей Испании дешевые квартиры и дома. На юге это так, а в Каталонии — все довольно дорого. Купить хорошую квартиру дешевле чем за 180 тысяч евро просто нереально. Очень хорошая квартира — это квартира от 250 тысяч евро. Самый любимый вариант испанцев, который они называют «салон и три комнаты» — от 400 тысяч евро. Конечно, дорого, но есть ипотека.

Очень популярны в Каталонии дома на несколько семей. Конечно, с отдельным входом, благодаря чему соседей ты практически не видишь. В таком доме квартиры еще дороже.

Если осилить такие суммы нереально, можно купить жилье в маленьком городке или на юге Испании.

Как говорят сами каталонцы, Таррагона город дорогой. Почему? Да никто и не знает. Такси в Таррагоне стоит дороже, чем в Барселоне, и дороже, чем в Париже. В Каталонии даже платные дороги — и тоже дороже, чем во всей Испании. Билет на автобус в Таррагоне стоит 1,60 евро. Правда, для коренных горожан (не туристов) проезд хотят сделать дешевле на 20 процентов — и это правильно, ведь автобусом пользуются в основном школьники, студенты и очень пожилые люди.

Несмотря на дороговизну, нужно признать, что уровень образования, культуры, возможности найти работу в Каталонии, и в Таррагоне в частности, выше. Впрочем, мой муж коренной каталонец из Барселоны, поэтому то, что Каталония лучшее место в Испании, в нашей семье и не обсуждается.

Мы, как и все жители Таррагоны, надеемся на мирное решение всех испано-каталонских проблем. Взаимных претензий и обид накопилось много, но с ними нужно разбираться путем диалога. То, что к этому пока не получается прийти, очень огорчает простых мирных каталонцев. Скажу по секрету: моя партия — это партия защиты прав животных — Pacma. И ее популярность растет.

Памятник казненному во времена Франко президенту Каталонии Луису Компанису

Несмотря на политические проблемы, уровень жизни каталонцев выше, чем на юге Испании. Минимальная зарплата 800 евро, средняя — порядка 2000 евро. Учитель может зарабатывать около 3000 евро. Офицер полиции — немного больше. Знаю это точно, поскольку я педагог, а мой муж полицейский.

Продукты и одежду у нас можно найти под разные бюджеты. Что касается последнего: молодежь вообще одевается в то, что первым с вешалки упало, и не заморачивается по этому поводу. Другое дело — взрослые сеньоры и сеньориты. Чем старше женщина в Каталонии, тем лучше и дороже она одета. И каталонские мужья всегда поддерживают жен в этом вопросе. Любой муж в доску расшибется, чтобы угодить своей сеньоре.

В нашем районе живет очень пожилой дедушка. Его жена почти не выходит из дома. Но он каждую неделю садится на автобус и едет в торговый центр за подарками для супруги. Это дается ему нелегко. Зато потом он бережно несет красивые пакетики своей сеньоре. Это очень трогательно!.. Часто можно увидеть старенькую, но влюбленную и очень хорошо одетую семейную пару, идущую взявшись за ручки.

Благо климат и сам город способствует прогулкам. В Таррагоне есть театры, замечательные современные концертные залы, колледжи и университет. Рядом с Таррагоной — известный парк развлечений PortAventura. А в самом городе находится один из крупнейших морских портов Испании, где помимо грузовых кораблей швартуются частные яхты. Мы любим прогуляться в порту, посидеть в кафе и полюбоваться на красоту яхт состоятельных людей.

Район, в котором мы живем, как раз находится у самого моря, он называется L’Arrabassada. Недалеко от нашего дома небольшой парк, поэтому можно совершенно спокойно выгуливать собаку даже ночью. А утром здорово прогуляться с песиком возле моря и получить заряд бодрости на весь день. Как я уже говорила, несмотря на наличие порта, пляжи в Таррагоне очень чистые, вода изумительная. Все потому, что в испанских портах очень жесткие требования к владельцам кораблей и огромные штрафы за загрязнение воды.

Да и сами люди культурные и уважают место, где живут и работают. Например, в нашем городе у многих горожан живут собаки, и все выгуливают питомцев с мешочками.

Даже незнакомые люди с собаками здороваются и заводят беседы о питомцах, а уже знакомые — машут рукой в знак приветствия, даже если ты идешь на другой стороне дороги или едешь в машине. Бездомных собак на улицах нашего города не увидишь. К потеряшке сразу подходят и смотрят номер телефона хозяина на медальоне на ошейнике. Если номера нет, то звонят в специальную службу. Это не отлов, а социальная служба, которая приютит собачку, пока не найдется хозяин. Об усыплении здесь речи не идет. А вот бездомные кошки, к сожалению, пока встречаются, так как отловить и стерилизовать всех гуляющих самих по себе котиков довольно сложно.

Каталонцы образованные люди, и, конечно, они знают, где находится Беларусь. Знают, что это дружественная России страна. А что еще они должны знать? К сожалению, у Испании и Беларуси мало экономических и культурных контактов. Правда, иногда во время прогулки с собакой я встречаю супружескую пару, тоже гуляющую с песиком. Эти люди очень интересуются русской культурой, русским языком и собираются поехать в Москву. Им очень нравится политик В. В. Путин. Они меня о многом спрашивают, и с ними интересно поговорить о политике. Кстати, в каталонских новостях часто говорят о России. О Беларуси — никогда.

Таррагона — город не тусовочный. Если путешественника интересует шумная тусовка, дискотеки, то вам лучше поехать в соседние курортные города. Например, Salou, Cambrils и пр. В Таррагоне нет традиционных курортных отелей с аниматорами, большими бассейнами. Здесь обычные городские отели. Таррагона — город для экскурсий и для спокойного семейного отдыха.

О Таррагоне можно рассказывать долго. Я живу в этом городе давно и по-настоящему полюбила его. Поэтому мне захотелось поделиться теплым таррагонским солнышком и с вами.