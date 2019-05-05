Названа обладательница самого красивого лица Беларуси
- 5.05.2019, 14:40
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За корону боролись 19 финалисток.
Вчера в Минске состоялся финал конкурса красоты «Самое красивое лицо Беларуси». За корону и право представлять Беларусь на международном конкурсе «Самое красивое лицо мира — 2019», который состоится в ноябре этого года на Филиппинах, боролось 19 финалисток — их отобрали из 2 000 заявок, сообщает tut.by.
Победительницей стала Вероника Тарасевич. Вероника окончила Могилевский колледж искусств, продолжает учебу в Белорусской академии искусств на 2-м курсе театрального факультета. Любит спорт и танцы. Считает, что отзывчивость, любовь и искусство спасут мир.
По мнению жюри, девушка лучше всех справилась с дефиле, творческим номером и интеллектуальным конкурсом, который состоял из вопросов по математике, химии, биологии, истории, литературе.
Конкурс оценивали:
Александр Киринюк — стилист, владелец собственной студии красоты, член «Белорусской палаты моды»;
Анжелика Скоморох — модель, «Мисс Минск 2018»;
Дмитрий Селицкий — фэшн-фотограф;
Татьяна Главацкая — фитнес-инструктор, хореограф;
Полина Пыкавая — педагог по дефиле, режиссер постановщик модных показов.