NEXTA: В гродненском «гестапо» избили 16-летию девушку 5.05.2019, 14:59

Студентка колледжа обратилась в МВД за помощью, а в итоге попала к травматологу.

Об этом в телеграм-канале NEXTA написал белорусский блогер Степан Светлов:

«Шокирующие новости из Гродненского управления гестапо... простите, МВД Беларуси. Здесь вчера, 4 мая, избили 16-летнюю учащуюся колледжа, у которой из комнаты общежития украли ноутбук. Да так, что пришлось обращаться за помощью к травматологу.

Кроме избиений, девочку запугивали СОБРом, наркоконтролем, отправкой в психушку и другими прелестями. Разумеется, о присутствии во время допроса несовершеннолетней её родителей и педагога, как того требует Уголовно-процессуальный кодекс, даже речи не шло.

Вывод прост: если вас обокрали - уж лучше обращайтесь к бандитам без погон, чем к бандитам в погонах. Те как-то почеловечнее будут.

А дело, кстати, кончилось ничем - ноутбук так и не нашли».