Демьян Лепесевич: Буду выходить на площадь столько, сколько хватит сил 5.05.2019, 15:04

Демьян Лепесевич

Фото: «Белсат»

Один из лидеров протестов в Бресте уверен, что завод АКБ будет закрыт.

Днем 5 мая на площади Ленина в Бресте прошло традиционное кормление голубей в знак протеста против строительства под Брестом аккумуляторного завода. По данным правозащитника Романа Кисляка, в 12.40 на площади находилось около 120 человек. За собравшимися наблюдали сотрудники милиции в форме и штатском, ОМОН. Людей предупредили в мегафон о недопустимости нарушения закона о массовых мероприятиях, сообщает «Брестская газета».

«Продолжатся ли протесты – нужно спросить у людей. Все зависит от них. Я буду сюда ходить столько, сколько хватит сил. Я уверен, что этот завод перенесут. Тут надо задать вопрос: что они (власти) будут делать с фактом загрязнения? А то, что оно наступит, я не сомневаюсь. И что они будут делать перед выборами? Больше вопросов к ним, а не ко мне», – сказал один из лидеров инициативной группы Демьян Лепесевич.

Еще один лидер активистов Дмитрий Бекалюк сообщил, что подал жалобы в прокуратуру, УВД и МВД на свое задержание и насильственное исчезновение в субботу перед Пасхой. Напомним, тогда возле дома активиста задержали и увезли трое сотрудников в штатском, и около 3 часов ни семья, ни адвокат, ни друзья не могли узнать, где находится Бекалюк.

Сегодня после кормления голубей шествия не было. Около 13.05 почти все разошлись.

Правда, через час стало известно, что как минимум у двоих человек из тех, кто был на площади, милиция проверили документы и записала их данные. По словам Романа Кисляка, людям сказали, что они участвовали в несанкционированном массовом мероприятии. Он не исключает, что в последующем их привлекут к ответственности.

Также он рассказал, что сегодня примерно около 11 утра во дворе своего дома был задержан брестчанин Виталий Шевеленков, который тоже собирался ехать на площадь. По предварительной информации, его увезли в Ленинский РОВД, основание для задержания – нарушение статьи 17.1 КоАП «Мелкое хулиганство».

Строительство завода АКБ под Брестом ведется с конца 2017 года. С тех пор в Бресте и районе не утихает протестная кампания: многие жители заявляют, что предприятие строится с нарушениями и будет вредным для экологии и здоровья людей. Начиная с 4 марта прошлого года на площади Ленина в Бресте противники строительства завода кормят голубей и тем самым выражают свой протест.