«В современном круговороте Иоанн Павел ІІ остался для современников точкой отсчета» 5.05.2019, 15:17

В Риме прошли торжества с участием польских политиков.

В Риме торжества по случаю Дня полонии и поляков за границей начались с мессы на могиле Иоанна Павла II. Прибывшую из Польши делегацию возглавляют спикер Сената Станислав Карчевский, вице-спикер Богдан Борусевич и уполномоченный премьер-министра по вопросам международного диалога, сенатор Анна-Мария Андерс, сообщает «Радио Польша».

Проводивший мессу каноник базилики Святого Петра архиепископ Эдвард Новак сказал, что святой Иоанн Павел ІІ стал символом нашей религиозности, нашей Церкви и одновременно народным символом, символом особой верности Родине.

«В современном круговороте и страхе Иоанн Павел ІІ остался для наших современников точкой отсчета. Он является символом надежды на преодоление возникающих угроз», - сказал архиепископ.

После мессы польская делегация возложила венок на могилу Папы-Поляка.

Затем запланировано проведение концерта польской музыки одновременно с декламацией поэзии Кароля Войтылы в костеле ХVI века Санта Мария Аннунциата в центре Рима. Затем в польском посольстве делегация встретится с представителями польской диаспоры в Италии и ее организациями.