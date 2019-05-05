ЧМ-2019: Сборная Беларуси уступила команде Южной Кореи 2 5.05.2019, 15:21

Тем не менее, белорусы досрочно обеспечили себе путевку в элиту.

Сборная Беларуси уступила команде Южной Кореи в заключительном матче чемпионата мира-2019 в дивизиона 1А — 1:4. Белорусы досрочно обеспечили себе путевку в элиту, сообщает pressball.by.

БЕЛАРУСЬ — ЮЖНАЯ КОРЕЯ — 1:4 (1:0, 0:1, 0:3)

НУР-СУЛТАН. "Барыс Арена". Начало — в 13.00.

БЕЛАРУСЬ: Мильчаков; Лисовец – Бэйлен, Демков – Платт (а) – Ковыршин; Соловьев – Хенкель, Лопачук – Шарангович – Сушко; Евенко (а) – Устиненко, Китаров (к) – Волков – Феоктистов; С. Малявко – Кислый – А. Малявко; Бокун, Когалев.

ЮЖНАЯ КОРЕЯ: Далтон; Планте – Ким Вонь Чжун, Ань Чшин Хей – Ким Кисун – Ким Сан Вук, Ли Дон Ку – Реган, Ли Чжон Хун – Чо Минь Хо – Шинь Сан Хун, Ким Хью Сун – Сон Хьен Чколь, Шин Шан Ву - Чжень Джунь Ву – Пак Чжин Кю, Чой Джинь Ву – Ким Хьюн Су, Пак Сан Чжинь – Ли Ен Чжунь – Ким Вонь Чжунь.

ШАЙБЫ: 1:0 — Демков (Платт, 2.39). 1:1 — Шинь Сан Хун (28.48). 1:2 — Шинь Сан Хун (Плант, Чо, 49.07). 1:3 — Шинь Сан Хун (Ли Чжон Хун, 56.36). 1:4 — Шинь Сан Хун (58.47 — в пустые ворота).

Группа "А": Казахстан — 11 очков (4 игры), БЕЛАРУСЬ — 10 (5), Южная Корея — 9 (5), Словения — 6 (5), Венгрия — 3 (4), Литва — 3 (5).