Дальнобойщик: В Европе любят белорусов 5.05.2019, 15:37

Неприхотливость - это про нас.

Блогер, дальнобойщик и ІТ-бизнесмен Максим более известен как "Злой Дальнобой". Молодой человек завел свой канал на YouTube около 5 лет назад. Сейчас у него более 68 тысяч подписчиков и почти 15 миллионов просмотров. Максим ездит, снимает видео и создает мобильные приложения, которые облегчают жизнь дальнобойщикам и пользуются популярностью на всем континенте, пишет abw.by.

Получил категорию "Е" совершенно случайно

До того как стать дальнобойщиком, наш герой занимался продажей и ремонтом компьютеров. На "права" категорий "В" и "С" Максим отучился бесплатно в ДОСААФ по направлению из военкомата еще до службы в армии, а получить категорию "Е" решил просто от скуки.

"У меня не было ни планов ездить, ни знакомых в этой сфере. Я был от этого всего далек, как от балета или рисования картин. Зимой от нечего делать решил пойти поучиться, подумал: пускай в активе будут "права".

Ездить начал благодаря декрету №6

За руль большегруза молодой человек сел тоже случайно благодаря приятелю и декрету №6. Знакомый будущего блогера решил заняться перевозками и привезти машины под декрет. Максим, будучи опытным предпринимателем, помогал с оформлением документов, а с "правами" нужной категории сам пригонял авто из-за границы.

"В то время YouTube только набирал обороты во всем мире. Перспективы этой площадки были неоспоримы. К тому же хотелось путешествовать и увидеть мир. Посмотреть на Европу изнутри, своими глазами".

Дальнобойщиком может быть каждый

"Все мои коллеги, дальнобойщики-блогеры, изначально были просто дальнобойщиками, а уже потом становились блогерами. Я же делал все наоборот осознанно и целенаправленно. Мне было интересно собрать вокруг себя и своего канала адекватных и умных людей, которые хотят немного больше, чем просто бестолковая пропаганда. Хотелось показать им другую жизнь, которую не покажут по "телеку". Работа дальнобойщика в Европе - отличный способ путешествовать и одновременно зарабатывать приличные деньги".

"Злой Дальнобой" считает, что дальнобойщиком может стать каждый, у кого есть две ноги, две руки и голова на плечах.

Письма с угрозами

"Раньше было достаточно мало информации о том, как стать дальнобойщиком, не хватало сведений о работе в Европе. Нужно было иметь знакомых или родственников, кто мог бы тебе помочь, рассказать. Поэтому я решил показать людям все как есть, чтобы им было проще сделать первый шаг".

Такие намерения привели к многочисленным угрозам в адрес Максима.

"Первое время мне приходило огромное количество писем с угрозами вплоть до угроз убийства. Благодаря моему каналу люди массово стали бросать работу водителей в наших автопарках и частных фирмах. Их "руководители" писали мне: "Что ты делаешь? Кто тебе такое позволил? Таких зарплат в Европе нет, это все пропаганда! Ты обманываешь наших водителей! Нет в Европе новых машин! Закрой канал, или мы тебя найдем".

Вы ему платите копейки

"Я им "культурно" объяснял, что прекрасно их понимаю. Но надо адекватно оценивать ситуацию: если водитель в Европе получает 2000 евро, а в Беларуси будет зарплата хотя бы 1500 евро, то, конечно, он будет работать на родине. Пускай получать чуть меньше, но дом, жена и дети ближе. Однако если зарплата будет отличаться в несколько раз, то извините… Это не проблема водителя, что вы ему платите копейки, заставляете ездить на старых "корчах" и рисковать жизнью".

Беларусь - безопасная страна

Сам "Злой Дальнобой", поездив по Европе и странам СНГ, пришел к выводу, что Беларуси нужно брать пример с европейских стран, а не равняться на Россию.

"Россия - это тупик. Да, в Европе у тебя тоже могут быть проблемы, но максимум, что с тобой сделают, - это усыпят газом и ограбят. В России тебя просто убьют, а грузовик продадут в соседней области вместе с грузом. Таких примеров масса. Любому гаишнику или транспортнику сунешь 500 рублей - и проверка закончена "на отлично". Коррупция повальная. Цивилизация и более-менее высокий уровень жизни только в больших городах вроде Москвы, Питера, Казани. Отъедешь 300 километров от Москвы в глубинку - и все, цивилизация заканчивается: отвратительные дороги, люди живут в нищете".

Лучшей страной в плане безопасности Максим считает Беларусь и говорит, что в нашей стране можно спокойно стоять на любой стоянке: "Безопасность - огромный плюс, но минусов у нас, конечно, больше".

"Не знаешь чем заняться - иди в дальнобой"

Максим также читает лекции будущим дальнобойщикам в одной из автошкол Гродно. На них он всем, у кого есть молодая жена или невеста, советует забыть на время об этой профессии.

"Ни одна женщина не будет ждать вас годами, пока вы колесите по Европе. Это нужно понимать. Или в крайнем случае смириться (с изменами. - Прим. авт.)", - со смехом подытоживает Максим. Идти в дальнобой Максим советует молодым парням, которые не знают, что им делать и куда себя эффективно применить в жизни.

"Будешь достойно зарабатывать, посмотришь на мир, как люди живут. Поездишь пару лет по Европе, заработаешь денег - появится стартовый капитал, может, откроешь свое дело на родине. Или сможешь организовать отличный плацдарм для переезда своей семьи в Европу".

Помогает модератор

Все видео на канале "Злой Дальнобой" снимает и монтирует сам. Единственный человек, который помогает ему вести канал, - модератор. Кроме большого количество поклонников у "Злого Дальнобоя" есть и приличное количество хейтеров.

"Как правило, это жители России с "киселем и соловьиным пометом" вместо мозга", - смеется Максим. Модератор помогает фильтровать неадекватные комментарии. По словам блогера, если убрать модерацию комментариев, то канал превратится в помойку, нормальным людям просто будет невозможно найти нужную информацию и нормально общаться.

"Злой Дальнобой" говорит, что уважает своих подписчиков, хотя есть вопросы, которые его, мягко говоря, раздражают. Он выделяет три самых популярных и одновременно глупых вопроса:

Работодатели любят белорусов

"Злой Дальнобой" говорит, что белорусов очень ценят европейские работодатели.

"Мы ответственные и порядочные. Многие фирмы принципиально нанимают только белорусов и принципиально не хотят нанимать россиян и украинцев. Видимо, у них есть на это свои неоспоримые причины. Хотя я с таким подходом в корне несогласен. Несколько лет я проводил в Европе и СНГ "социальное исследование". Мне хотелось выяснить, в каких конкретно странах люди более веселые и отзывчивые, в каких - злые и неадекватные. Два года наблюдений показали, что в каждой стране есть свои "герои" как с той, так и с другой стороны".

Стабильная работа без карьерного роста

Работу водителя-международника Максим считает достойно оплачиваемой и очень стабильной. Он говорит, что белорусы любят стабильность, поэтому многих эта профессия устраивает. Хотя какого-либо карьерного роста в данном деле просто нет. Если человек адекватный и трудолюбивый, то максимум, на который он может рассчитывать, - существенная прибавка к зарплате. А многим больше и не надо.

IT-бизнес

Максим считает себя ленивым человеком, но лень помогла ему стать успешным ІТ-бизнесменом.

"Если требуется выкопать большую траншею, зачем три дня махать лопатой и гробить здоровье? Люди уже давно изобрели экскаватор. На дворе XXI век!"

В Европе дальнобойщикам очень важно соблюдать режим труда и отдыха. Водителю нужно внимательно считать все временные интервалы труда и отдыха, за нарушения - крупные штрафы, которые измеряются тысячами евро.

"Я подумал: XXI век, Tesla, 4G-интернет, видеосвязь, смартфоны, а мы записываем все на бумажках и считаем "на пальцах". Компьютер в телефоне никогда не ошибается. Так родилась идея создать мобильное приложение, которое облегчит жизнь, автоматизирует все процессы и поможет избежать штрафов".

Окупилось за неделю

Свое первое приложение "AntiBAG Тахограф" Максим создавал за свои деньги и, как говорит он сам, делал его в первую очередь для себя и своей работы.

"Еще на этапе тестирования я начал показывать прототип "АнтиБАГа" коллегам в Европе. Отзывы превзошли все мои ожидания. За 4 месяца ко мне присоединились около 100 опытных водителей. И уже вместе мы закончили начатое. Больше никаких бумажек, будильников в телефоне и подсчетов "на пальцах". Нажал кнопку - и приложение все сделает за тебя. Я выставил приложение на продажу - и за неделю оно окупилось. Google оценил потенциал приложения и присвоил статус топ №2 бестселлеров в категории "работа".

Сегодня у Максима в продаже пять приложений и еще три в разработке. Разработка и продажа программ стали для него основным доходом. Несмотря на неплохие заработки и все возможности, жить за границей "Злой Дальнобой" не планирует.