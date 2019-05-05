Турция предложила России соглашение по курдскому району в Сирии 5.05.2019, 15:43

Фото: Khalil Ashawi / Reuters

Участником обсуждения также является Иран.

Россия и Турция рассматривают вопрос о размещении своих вооруженных сил в сирийском районе Телль-Рифаат, который находится на границе с Турцией. Об этом заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает Reuters (перевод – РБК).

«Ранее договоренность заключалась в том, что мы остановились в Телль-Рифаате, но если эти атаки продолжатся, это может быть пересмотрено. Мы обсуждаем это с Россией», — заявил Октай. Участником обсуждения также является Иран, добавил он. При этом дискуссия ведется в рамках признания территориальной целостности Сирии.

Вице-премьер подчеркнул, что Турция будет продолжать удары по курдским силам вплоть до «ликвидации угрозы», передает Yenisafak. Он напомнил об успешном проведении операций «Щит Евфрата» и «Оливковая ветвь» для борьбы с курдами. «Мы по-прежнему защищаем свои интересы. В этом отношении мы не получаем разрешений ни от кого... Турецкие военные продолжат операции вдоль своей границы, пока угроза полностью не исчезнет», — подчеркнул он.

4 мая стало известно, что в столкновения турецкой армии с отрядами «Рабочей партии Курдистана» на границах с Сирией и Ираком погибли четверо турецких военных, еще двое получили ранения.

В тот же день источник «РИА Новости» в оппозиционной правительству Асада «Свободной сирийской армии» (ССА) сообщил, что Турция вместе с ССА готовит военную операцию для установления контроля над Телль-Рифаатом. «Турецкая армия и ССА готовятся начать в ближайшие часы военную операцию в Телль-Рифаате, после экстренного собрания, которое состоялось ранее», — говорил собеседник агентства.

Операция «Оливковая ветвь», проведенная на севере Сирии в январе 2018 года, затрагивала районы вокруг курдского Африна и сам город. Целью операции называлось создание буферной зоны на границе двух стран. В день начала боевых действий в Африне российское Минобороны заявило о выводе российских военных из этой зоны и передислокации их в в район Телль-Аджар безконфликтной зоны Телль-Рифаат. Сам Телль-Рифаат оказался вне зоны боевых действий. Этот город расположен в 40 км к северу от Алеппо.