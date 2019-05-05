NEXTA: В Могилеве милиционер Департамента охраны попался пьяным за рулем 5.05.2019, 15:54

Сотрудник был не на службе и в гражданской одежде.

Постовой милиционер Департамента охраны по Ленинскому району Могилева был остановлен инспекторами ГАИ за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает телеграм-канал NEXTA со ссылкой на собственные источники. Сотрудник был не на службе и в гражданской одежде.

NEXTA неоднократно публиковал инсайды о ЧП в белорусских правоохранительных органах, которые позднее находили свое подтверждение. Этим он привлек внимание главы МВД Игоря Шуневича. Министр заявил, что источник утечек будет обязательно установлен.