закрыть
5 мая 2019, воскресенье, 15:56
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

NEXTA: В Могилеве милиционер Департамента охраны попался пьяным за рулем

  • 5.05.2019, 15:54

Сотрудник был не на службе и в гражданской одежде.

Постовой милиционер Департамента охраны по Ленинскому району Могилева был остановлен инспекторами ГАИ за рулем в нетрезвом состоянии, сообщает телеграм-канал NEXTA со ссылкой на собственные источники. Сотрудник был не на службе и в гражданской одежде.

NEXTA неоднократно публиковал инсайды о ЧП в белорусских правоохранительных органах, которые позднее находили свое подтверждение. Этим он привлек внимание главы МВД Игоря Шуневича. Министр заявил, что источник утечек будет обязательно установлен.


популярное за неделю

Мнение

Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович
Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич