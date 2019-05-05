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Артемий Троицкий: Выборы в Украине создали в Беларуси определенную атмосферу среди населения

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  • 5.05.2019, 16:03
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Артемий Троицкий

Украина показала Беларуси, как надо проводить настоящие выборы.

Известный российский музыкальный критик Артемий Троицкий поделился мнением о влиянии выборов в Украине на белорусское население.

- Только что прошли шумные выборы в Украине. На соседнюю Беларусь, насколько мне известно, эти выборы произвели очень сильное впечатление, именно на народ: вот как надо! Вот настоящие свободные выборы! Побеждает человек от оппозиции, причем уже не в первый раз. Завидуют они братьям-украинцам. Все это создает в Беларуси определенную атмосферу среди населения, - поделился мнением Троицкий на канале ARU TV на YouTube.

Напомним, 21 апреля в Украине прошел второй тур выборов президента. Владимир Зеленский набрал 73,22% голосов, действующий президент Украины Петр Порошенко получил 24,45% голосов.


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