Брата президента Ирана приговорили к тюремному сроку 5.05.2019, 16:13

Хуссейн Ферейдун

Младший брат Хасана Роухани Хуссейн Ферейдун приговорен к тюрьме за коррупцию.

Брат президента Ирана Хуссейн Ферейдун получил тюремный срок по обвинению в коррупции. Об этом сообщило иранское новостное агентство ISNA в субботу, 4 мая. Срок заключения неизвестен. Отмечается, что Ферейдун не признал свою вину и намерен обжаловать приговор, передает DW.

Хуссейн Ферейдун был арестован в 2017 году за участие в финансовых махинациях. Он фигурировал в скандале с завышением зарплат руководителям государственной страховой компании. Также Ферейдуна обвиняли в получении беспроцентных кредитов и лоббировании при назначении директоров банков.

Хуссейн Ферейдун в 2015 году был спецпосланником от Исламской Республики на переговорах по ядерной программе Ирана.