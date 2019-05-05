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Белорус Соболь выиграл веломногодневку «Пять колец Москвы»

  • 5.05.2019, 16:17
Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

На заключительном этапе гонки победу одержал также белорус.

Представитель Беларуси Евгений Соболь занял первое место в генеральной классификации международной веломногодневки "Пять колец Москвы", передает ТАСС.

Вторым стал представитель Тюменской области Глеб Кугаевский, на третьем месте Владислав Дуюнов из Московской области.

На заключительном этапе гонки победу одержал белорус Владислав Тимошик, вторым стал представитель Казахстана Никита Панасенко, третьим к финишу пришел Соболь. Протяженность этапа в Крылатском составила 149,6 км.

Общий призовой фонд гонки составляет €20 210.


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