закрыть
5 мая 2019, воскресенье, 19:29
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Завтра в Беларуси ожидается до +18 градусов

1
  • 5.05.2019, 16:30
  • 1,403

В отдельных районах страны прогнозируются сильные дожди.

Местами по востоку страны ожидаются грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, днем при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью составит +2..+7 градусов, по востоку +8..+13 °C.

Днем будет 7–12 градусов, по востоку +13..+18 °C, в Гомельской и Могилевской областях воздух прогреется до 21 градуса, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


популярное за неделю

Мнение

Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович
Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич