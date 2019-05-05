Завтра в Беларуси ожидается до +18 градусов

Завтра в Беларуси ожидается до +18 градусов1
- 5.05.2019, 16:30
- 1,403
В отдельных районах страны прогнозируются сильные дожди.
Местами по востоку страны ожидаются грозы. Ветер переменных направлений, умеренный, днем при грозах порывистый.
Температура воздуха ночью составит +2..+7 градусов, по востоку +8..+13 °C.
Днем будет 7–12 градусов, по востоку +13..+18 °C, в Гомельской и Могилевской областях воздух прогреется до 21 градуса, сообщает БелТА со ссылкой на Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.