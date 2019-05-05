А ставочки растут 1 5.05.2019, 17:09

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Фото с сайта millioner.kz

Что ждет кредитный рынок в условиях нестабильной стабильности.

В мае Нацбанк оставил ставку рефинансирования на рекордно низком для страны уровне 10%, несмотря на некоторое ускорение роста цен. Однако ставки по кредитам, и потребительским, и для юрлиц, хоть и медленно, но растут. Впрочем, большее беспокойство Нацбанка вызывают все еще высокие темпы прироста кредитного портфеля. Но регулятор обещает обойтись без резких движений, пишет tut.by.

В условиях аккуратного сдерживания

Рост кредитного портфеля банков в начале года был сдержанным, констатировал на брифинге председатель правления Нацбанка Павел Каллаур. И в настоящий момент он в целом соответствует платежеспособному спросу со стороны субъектов хозяйствования и населения.

«Процентные ставки формируются на денежно-кредитном рынке, зависят от очень многих факторов. Тем не менее мы не ожидаем какого-то повышения процентных ставок, поскольку, на наш взгляд, сейчас нет фундаментальных факторов, которые подталкивали бы банки к дальнейшему повышению ставок», — отметил Каллаур.

По данным Нацбанка, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения выросли с 10,51% в январе до 11,17% в феврале и чуть ниже, 11,08%, в марте.

«Мы не должны исходить из того, что процентные ставки повышаются или понижаются. Процентные ставки на рынке, находясь возле нейтрального, равновесного уровня, могут немного повышаться, немного понижаться в зависимости от конъюнктуры рынка. Фундаментальных факторов для существенного изменения мы не видим», — подчеркнул Каллаур.

Зампредправления Нацбанка Дмитрий Калечиц констатировал постепенное замедление темпов прироста потребительского кредитования — в прошлом году темпы доходили до 70%. В годовом выражении в первом квартале 2019 года темпы прироста потребительского кредитования снизились до 39,6% с 45,7%. «Пока темпы снижения ниже, чем хотел бы регулятор. Но при этом уровень проблемной задолженности по потребительским кредитам невысокий», — отметил Калечиц.

Представитель Нацбанка напомнил, что меры по сдерживанию темпов кредитования приняты достаточные. В частности, в прошлом году регулятор рекомендовал банкам более полно оценивать кредитную нагрузку. Рекомендации касались расчета среднемесячного платежа по овердрафтным кредитам, в том числе картам рассрочки, а также кредитным линиям. Кроме того, при оценке кредитоспособности физлиц и расчете показателя долговой нагрузки банкам рекомендовано использовать содержащиеся в ЕРИП сведения о задолженности по коммунальным платежам и другим услугам. Кроме того, еще с 1 мая 2018 года Нацбанк ввел новые правила выдачи займов населению: банки стали считать коэффициент долговой нагрузки (отношение размера ежемесячного платежа по кредитам к среднемесячному доходу кредитополучателя).

Нацбанк провел исследование распределения долговой нагрузки по информации, поступившей от банков по состоянию на 1 ноября 2018 года и на 1 апреля 2019 года, и сделал вывод о некотором улучшении распределения показателя долговой нагрузки. Его среднее значение составило 19,7% на 1 апреля 2019-го против 20,2% на 1 ноября 2018 года. Кроме того, на 1 апреля 2019 года показатель долговой нагрузки более 40% имели 5,3% кредитополучателей против 6,5% на 1 ноября 2018 года. Показатель долговой нагрузки находился в диапазоне от 35% до 40% у 10,8% кредитополучателей на конец первого квартала 2019 года при соответствующем показателе в 9,6% на 1 ноября 2018 года.

Народу нужны кредиты

Но резких движений регулятор делать не намерен. «Нельзя принимать какие-то резкие решения, потому что мы будем решать одну проблему, а формировать целый ряд других, что будет нехорошо для устойчивости банковской системы — заверил Павел Каллаур. — Мы пытаемся подходить взвешенно и ответственно. Есть результат, который в целом нас устраивает, пока не идем на какие-то другие шаги».

А пока сумма кредитного долга белорусов перед банками продолжает обновлять рекорды. И банки считают, что спрос будет оставаться высоким. «Со стороны населения продолжается активный спрос на потребительские кредиты. Несмотря на некоторое увеличение за последнее время процентных ставок по вновь выдаваемым кредитам, по нашим прогнозам, в ближайшее время снижения темпов розничного кредитования не предвидится», — прокомментировал заместитель председателя правления ОАО «Банк БелВЭБ» Анатолий Павлович.

Павлович отметил, что после введения регулятором с 1 марта 2019-го механизма ограничения процентных ставок в зависимости от расчетной величины стандартного риска размер ставки рефинансирования больше не оказывает прямого влияния на размер ставок по вновь выдаваемым кредитам. «Вместе с тем сохранение ставки рефинансирования на прежнем уровне, безусловно, демонстрирует намерения регулятора сохранить тенденцию на стабилизацию инфляционных показателей и тем самым способствует стабилизации ситуации на рынке розничного кредитования в целом», — добавил он.

Анатолий Павлович отметил, что стимулирующим фактором повышения спроса на потребительское кредитование является развитие каналов продаж потребительских кредитов. «Как показывает практика Банка БелВЭБ, постепенно изменяется структура кредитного портфеля физических лиц в сторону увеличения доли кредитов, выданных онлайн и в рамках партнерских программ банка с организациями торговли. Наши граждане все больше осознают преимущества дистанционных банковских сервисов. Для совершения быстрых покупок нет смысла тратить время на бумажную волокиту, простаивание в банковских очередях и постоянные разъезды. Теперь для оформления кредита либо рассрочки достаточно всего лишь мобильного телефона под рукой. Доступность и удобство получения услуг через мобильные сервисы, безусловно, стимулирует и спрос на кредитование в онлайн-каналах», — отметил он.

Фото: tut.by

Проблемные предприятия — проблемные долги

Динамика кредитования экономики в настоящее время во многом определяется платежеспособным спросом со стороны предприятий реального сектора, отмечал начальник Управления финансовой стабильности Национального банка Игорь Могилевич.

Требования банков к экономике за январь — март 2019 года увеличились на 0,2%, по фиксированному на 1 января 2019 года обменному курсу белорусского рубля — на 0,9%. «Нацбанк на регулярной основе проводит мероприятия по поддержанию роста кредитования на равновесном уровне, обеспечивающем оптимальный баланс между экономической активностью и величиной системных рисков. Неравномерное распределение, расточительное использование банковских кредитов, когда они дешевы и доступны, может подорвать финансовый рынок и вызвать нестабильность», — предупреждает представитель регулятора.

Высокий уровень проблемных долгов реального сектора продолжает беспокоить Нацбанк. В частности, активы, подверженные кредитному риску, снизились с начала текущего года на 1,7%, но при этом объем необслуживаемых активов увеличился с 2,8 до 3,3 млрд рублей.

На 1 апреля 2019 года необслуживаемые активы банков на 98% состоят из задолженности юридических лиц.

«Основной причиной роста необслуживаемых активов банков является увеличение объема реструктуризированной задолженности кредитополучателей», — констатировал представитель Нацбанка.

Доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, на 1 апреля 2019 года составила 6%, увеличившись с начала года на 1 процентный пункт. «Наиболее значительное влияние на увеличение доли необслуживаемых активов банков оказывает отсутствие существенного улучшения финансового состояния кредитополучателей — юридических лиц», — констатировал Могилевич.

При этом он отметил, что в настоящее время «значение величины доли необслуживаемых активов находится в приемлемых диапазонах». При этом особое внимание Нацбанк обратил на то, что доля необслуживаемых активов юридических лиц в иностранной валюте превысила 10%. Этот показатель Нацбанк не нормирует, но в целом доля необслуживаемых активов банков в активах, подверженных кредитному риску, не должна превышать 10%.

Средние процентные ставки по вновь выданным кредитам банков юрлицам с начала года росли — с 11,12% в январе до 11,19% в феврале и 11,25% в марте.

«Несмотря на рост ставок, мы наблюдаем устойчивый спрос на кредиты в национальной валюте со стороны представителей бизнеса и не прогнозируем в целом его снижение», — отметили в Банке БелВЭБ.

«Ограниченный объем ресурсов в белорусских рублях вынуждает нас сдерживать имеющийся спрос, используя тактику ограниченного прироста кредитного портфеля корпоративных клиентов. Прежний уровень ставки рефинансирования не гарантирует сохранения уровня ставок по кредитам, поскольку для новых кредитов мы ориентируемся на рассчитываемую Нацбанком расчетную величину стандартного риска, которая на протяжении трех месяцев показывает рост», — обратили внимание в банке.