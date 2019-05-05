Белорусскому интернету исполнилось 25 лет 6 5.05.2019, 17:34

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Как начинался доступ Беларуси во всемирную сеть.

Сегодня свой юбилей отмечает белорусский интернет - ровно 25 лет назад, 5 мая 1994 года, Беларуси была выделена национальная доменная зона .BY. Примерно через год в Беларуси появляется первый коммутационный узел «Белпак» - так называли подразделение будущего «Белтелекома», которое отвечало за передачу данных, пишет kp.by.

Скорость первого белорусского интернета была 19,2 кбит/сек. И это на всю страну!

Белорусский интернет начинался с FidoNet и встреч инетчиков на «Филаре»

Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым

- В те годы никто не понимал, для чего надо передавать данные и кто в Беларуси может этим пользоваться. С «большим интернетом» Беларусь была связана через московскую сеть «Релком» по обычным телефонным проводам, - вспоминает Андрей Никитин, который тогда работал инженером в вычислительном центре одного из минских НИИ. - Канал на всю страну был всего 19,2 кбит/сек. Для сравнения: трек в MP3-формате на такой скорости скачивался бы часа два.

10 мая 1994 года Беларусь получает собственный домен .BY - от транскрипции названия нашей страны на латинице Byelorussia. Зарегистрировала домен компания «Открытый контакт», которая на годы стала монополистом по регистрации именной в зоне .BY. У белорусских организаций появилась возможность заводить электронный адрес в национальном домене. Поскольку услуги связи оказывал «Белпак», все адреса электронной посты заканчивались на @belpak.minsk.by.

- Именно такие непонятные большинству белорусов названия стали появляться в визитках руководителей белорусских фирм и в рекламах этих же организаций, - вспоминает Андрей Никитин.

Встроенный модем US Robotics 28.8K Sportster

О новостях высоких технологий узнавали из газеты

В том же году выходит первый номер легендарной газеты «Компьютерные вести» - ее учреждает фирма BelHard. Тираж первого номера, состоявшего из восьми страниц, - всего 999 экземпляров.

Обложка первого номера Компьютерных вестей. 1994 год

Забавно, но новости высоких технологий узнавали из газеты - белорусских сайтов еще не было. Заголовки были примерно такие: где-то начались коммерческие поставки процессоров Pentium-100, в бестселлеры вырвался новый струйный принтер HP DeskJet 520, который печатает целых три страницы в минуту! Белорусам предлагались к продаже «Компьютеры IBM PC AT286…486», «Notebook из США», принтеры и бесперебойники.

Для специалистов публиковали обзор компьютерной литературы и анализ белорусских цен на компьютеры: AT286 - $700, AT386 - $1100, AT486 - $1600. Предел мечтаний - топовый Pentium-60, с 8 мегами оперативки и винчестером на 1 гигабайт. Цена вопроса - $7300.

Учитывая, что доллар тогда был крепче, эту цифру для сегодняшних реалий можно смело умножать на два. Даже сейчас новейший и мощнейший Apple iMac Pro стоит дешевле. Впрочем, основной массой компьютеров в Беларуси в те годы были 386, сравнительно недорогие, и на них уже можно было поставить Windows.

Так выглядела книжная полка белорусского компьютерщика в 90-е годы

Фото: Геннадий МОЖЕЙКО

Вместо интернета - сеть FidoNet и BBS

В первых «Компьютерных вестях» не было ни слова про интернет. Почему? В 1994 году большинство белорусов не понимали, что это. Зато в газете был список минских BBS, который мало что скажет нынешнему тинейджеру. Какая-то табличка с десятками названий, имен, номеров телефонов и скоростью модема…

Список минских BBS - мало кто знал, что это такое и для чего это нужно

BBS - Bulletin Board System - электронная доска объявлений. Работало это примерно так. Пару десятков минских энтузиастов поставили в свои компьютеры модемы, подключили их к телефонной линии. Позвонив, можно было подключиться к этому компьютеру (он и назывался BBS), обменяться какой-то информацией. Интерфейс был сугубо текстовый.

Так выглядел интерфейс BBS

Одна BBS могла одновременно быть соединена только с одним пользователем. Плюс были разные уровни доступа. Чтобы прокачать свой уровень, нужно было дружить с владельцем BBS… Или угощать его пивом на еженедельных «сисопках». «Сисопы», или системные операторы (так называли владельцев BBS), собирались по субботам в парке Горького и обсуждали свои дела на непонятном для окружающих сленге.

На «инетках» и «сисопках» знакомились в реале те, кто до этого чатился

Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым

Еще была культовая для многих сеть FidoNet, которую тоже организовали энтузиасты. Получался некий прообраз «настоящего» интернета.

- С помощью специального сервиса через FidoNet можно было даже отправлять в «настоящий» интернет электронную почту, - вспоминает Дмитрий Фомичев, который в те годы работал в интернет-провайдере «Соло».

Так выглядел интерфейс сети FidoNet

«Разместить сайт из пяти страниц стоило $600 в год, за разработку просили $5000»

Доступ в «настоящий» интернет стоил неимоверных денег. Люди сидели в нем или на работе, или в институтах, откуда доступ был бесплатным. Самые хитрые, уходя с работы, оставляли включенным компьютер с заранее настроенным модемом, а потом из дома соединялись с ним и получали доступ.

- Еще была сеть Microsoft Network, - вспоминает Дмитрий. - В нее можно было бесплатно зайти на скорости 2400 бит/сек и посетить ограниченный набор сайтов. Полноценным интернетом, конечно, это назвать нельзя, но тогда даже это было окошком в мир. Потом, правда, доступ сделали платным, а позже и вовсе закрыли. Еще появилась одна мутная схема выхода - через международную сеть Sprint, которая использовалась для банковских целей. Иностранные фирмы покупали к ней доступ, пароли как-то попадали в Беларусь. За пиво на «сисопке» можно было выклянчить логин и пароль. По Минску ходили 2 - 3 аккаунта, ими пользовались 20 - 30 человек. Там уже была скорость 9600 бит/сек.

Прохожим казалось, что участники «инеток» и «сисопок» разговаривают на непонятном языке

Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым

В 1996 году появился первый белорусский хостинг. Разместить простенький сайт из пяти страниц стоило 600 долларов в год, а за его разработку просили 5000 долларов. Неизвестно, когда появился первый белорусский сайт, но в 1996 году появился первый белорусский новостной ресурс - это был сайт газеты «Вечерний Минск».

Кроме «сисопок» стали проходить «инетки» - интернетчики собирались по средам на площадке перед минской филармонией.

- В те времена еще даже не было «аськи» - только какие-то примитивные чаты, самым популярным был «Диванчик». Там люди знакомились, а потом встречались в реале. Один раз даже сыграли мини-свадьбу прямо на Филаре, - рассказывает Дмитрий Фомичев.

Любители интернета собирались по средам возле минской филармонии. 1999 год

Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым

Вместе с интернетом появилась и киберпреступность

В 1997 году «Белтелеком» нарастил внешний канал до 1,2 Мбит в секунду. Это в десятки раз меньше, чем скорость интернета в нынешнем смартфоне. И это - на всю страну! В том же году появилось первое интернет-кафе в Торговом доме «На Немиге», познакомиться с интернетом мог каждый за $5 в час. Правда, что там делать, было не очень понятно. Например, автор этих строк, чтобы разобраться, в 1997 году купил целую книгу «Интернет для чайников».

- На работе нужно было принять из Москвы базу данных размером в гигабайт. Мы посчитали, что с нашими скоростями он будет качаться неделю, но база данных нужна была срочно. И меня отправили в командировку в Москву, забрать все на компакт-дисках, - вспоминает Дмитрий Фомичев.

На таких встречах можно было выпросить халявный пароль для доступа в интернет

Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым

В то время у многих провайдеров были проблемы с безопасностью.

- Часто пароли утекали, и ими можно было безнаказанно пользоваться, - рассказывает Дмитрий.

Примерно в то же время в Беларуси - как и на всей территории бывшего СССР - случился расцвет киберпреступности.

- У интернет-магазинов не было нормальной защиты, сервисы оплаты даже не проверяли, существует ли банковская карточка на самом деле, - вспоминает Дмитрий. - Были программы - генераторы номеров карточек. Зная номер, можно было заказывать товары из иностранных интернет-магазинов - и это прокатывало. Многие в ту пору нормально на этом заработали. Сгенерировать номер карточки мог даже школьник. Более продвинутые хакеры в закрытых чатах покупали данные настоящих карточек. Одна штука стоила $1, но без гарантии.

Дмитрий Фомичев на фото - второй справа

Фото предоставлено Дмитрием Фомичевым

«Час интернета дома стоил $5,4»

Революция в белорусском интернете произошла в 1999 году вместе с так называемым беспарольным доступом от «Белтелекома». По легендарному номеру 8-600-100 с помощью dial-up-модема можно было соединить домашний компьютер с интернетом.

Такое окошко помнит каждый, кто сидел в интернете через беспарольный доступ

Фото: byfly.ws

Правда, дозваниваться приходилось порой по часу. В случае удачной попытки появляющийся звук коннекта из динамика модема ласкал слух и радовал. Максимальная скорость - 56 кбит/сек, реальная - в два раза меньше. Одна MP3-песня качалась час. И надо было молиться интернет-богам, чтобы связь не оборвалась - иначе приходилось начинать сначала.

Надо было молиться интернет-богам, чтобы связь не оборвалась - иначе приходилось начинать сначала

Стоимость интернета включалась в плату за домашний телефон. Цены были высокими: час интернета стоил $5,4. То есть, проводя по часу в интернете ежедневно, за месяц набегало $160. Чтобы сэкономить, в интернете сидели по вечерам и ночам - с 21.00 действовала 50%-ная скидка.

Во время сеанса связи телефонная линия была занята, поэтому разговоры типа «Не могу до них дозвониться - наверное, сидят в интернете» были постоянными.

Внешний модем Zyxel Omni 56K - был в свое время мечтою многих

Именно 1999 год называют расцветом белорусского интернета. Стали появляться электронные каталоги, поисковики, новостные сайты, форумы и первые интернет-магазины. Росли и скорости: в 2001 году появился первый ADSL-провайдер, началась эра домашних компьютерных сетей, а потом - и оптоволокно. На смену старой доброй «аське» пришел Skype, появились Одноклассники, ВКонтакте, Facebook, а дальше - все, к чему мы сегодня привыкли.

Легендарной "аськой" пользовались конце 90-х - начале 2000-ых годов

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Напомним, что 24 января 2018 года режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

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