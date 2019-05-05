закрыть
5 мая 2019, воскресенье, 19:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Помпео: Русские должны убраться из Венесуэлы

  • 5.05.2019, 17:40
  • 4,149
ФОто: getty images

Позиция США по Венесуэле неизменна.

Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран. Об этом в эфире ABC News заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК.

«Русские должны убраться [из Венесуэлы] (get out. — Прим.). Президент выразил это предельно четко, сказав, что русские должны это сделать. мы хотим, чтобы это сделали все страны — среди них Иран, — все страны, которые вмешиваются в осуществление права народа Венесуэлы на восстановление демократии, должны уйти», — сказал госсекретарь США.

Особо Помпео подчеркнул значимость поддержки режима Мадуро со стороны Кубы. «Без кубинцев Мадуро не устоял бы», — отметил он.

Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность применения полного спектра мер в отношении Венесуэлы. В первую очередь, это подразумевает дипломатические и политические методы, отметил он, однако в случае ухудшения ситуации силовое вмешательство также может оказаться на рассмотрении.

Проблема Венесуэлы затрагивалась Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время телефонных переговоров, прошедших 3 мая. «Он [Путин] совсем не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы что-то позитивное произошло с Венесуэлой. И я испытываю то же самое», — рассказал президент США.


популярное за неделю

Мнение

Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович
Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич