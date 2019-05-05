Помпео: Русские должны убраться из Венесуэлы 5.05.2019, 17:40

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Позиция США по Венесуэле неизменна.

Позиция США заключается в том, что Россия должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран. Об этом в эфире ABC News заявил госсекретарь США Майк Помпео, передает РБК.

«Русские должны убраться [из Венесуэлы] (get out. — Прим.). Президент выразил это предельно четко, сказав, что русские должны это сделать. мы хотим, чтобы это сделали все страны — среди них Иран, — все страны, которые вмешиваются в осуществление права народа Венесуэлы на восстановление демократии, должны уйти», — сказал госсекретарь США.

Особо Помпео подчеркнул значимость поддержки режима Мадуро со стороны Кубы. «Без кубинцев Мадуро не устоял бы», — отметил он.

Помпео подтвердил, что Соединенные Штаты рассматривают возможность применения полного спектра мер в отношении Венесуэлы. В первую очередь, это подразумевает дипломатические и политические методы, отметил он, однако в случае ухудшения ситуации силовое вмешательство также может оказаться на рассмотрении.

Проблема Венесуэлы затрагивалась Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время телефонных переговоров, прошедших 3 мая. «Он [Путин] совсем не хочет вмешиваться в Венесуэлу, но хочет, чтобы что-то позитивное произошло с Венесуэлой. И я испытываю то же самое», — рассказал президент США.