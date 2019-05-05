Андрей Сидоренко: Главное — мы выполнили задачу, ради которой сюда приехали 3 5.05.2019, 17:57

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Андрей Сидоренко

Фото: khl.ru

Главный тренер сборной Беларуси подвел итог матча против сборной Южной Кореи (1:4).

«Эмоций нашей команде хватило только на первый, когда и забросили, и контролировали ход игры. Потом сопернику удалось хорошо ловить нас на контратаках. Конечно, хотелось завершить чемпионат победой, но вчера парни отдали слишком много физических и психологических сил в матче с хозяевами.

Главное — мы выполнили задачу, ради которой сюда приехали. Еще раз поздравляю всех с этим, а сборную Кореи — с победой», – цитирует Сидоренко hockey.by.