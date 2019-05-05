закрыть
5 мая 2019, воскресенье, 19:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Андрей Сидоренко: Главное — мы выполнили задачу, ради которой сюда приехали

3
  • 5.05.2019, 17:57
  • 1,067
Андрей Сидоренко
Фото: khl.ru

Главный тренер сборной Беларуси подвел итог матча против сборной Южной Кореи (1:4).

«Эмоций нашей команде хватило только на первый, когда и забросили, и контролировали ход игры. Потом сопернику удалось хорошо ловить нас на контратаках. Конечно, хотелось завершить чемпионат победой, но вчера парни отдали слишком много физических и психологических сил в матче с хозяевами.

Главное — мы выполнили задачу, ради которой сюда приехали. Еще раз поздравляю всех с этим, а сборную Кореи — с победой», – цитирует Сидоренко hockey.by.


популярное за неделю

Мнение

Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович
Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич