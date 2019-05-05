Сколько литров алкоголя можно купить в дьюти-фри? 5.05.2019, 18:24

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Ответы на вопросы для въезжающих в Беларусь.

Может ли продавец в "дьюти-фри" отказать вам в продаже алкоголя, если его количество превышает лимит беспошлинного ввоза - 3 литра? Проще говоря, если вы хотите ввезти в Беларусь 4 или 5 литров алкоголя и честно готовы заплатить за "перевес", прав ли продавец, отказавшийся продать вам желаемую бутылку сверх "нормативных" трёх литров?

Согласно статье 245 Таможенного кодекса ЕАЭС лицам, прибывающим на таможенную территорию ЕАЭС, алкогольные напитки и пиво, табак и табачные изделия реализуются в магазинах беспошлинной торговли в количественных нормах, в пределах которых товары для личного пользования ввозятся на таможенную территорию ЕАЭС без уплаты таможенных пошлин, налогов, пишет tio.by.

Учитывая, что допускается беспошлинный ввоз не более трёх литров алкогольных напитков (в том числе и пива), сотрудник магазина дьюти-фри не вправе продать покупателю алкогольные напитки в объёме, превышающем три литра.

Конечно, если у вас в багаже уже лежит несколько заранее купленных бутылок, продавец об этом не будет знать, и вы беспрепятственно сможете купить ещё 3 литра. Но помните, что на товары, приобретённые в магазинах "дьюти-фри", нормы беспошлинного ввоза тоже распространяются. Например, если по прилёте турист приобрел в "дьюти-фри" в аэропорту три литра алкогольных напитков, а в его багаже уже есть два литра, например, ранее приобретенного за рубежом алкоголя ("дьюти-фри" аэропорта вылета тоже считается!), в сумме получится пять литров алкоголя. В этом случае туристу придётся заполнить пассажирскую таможенную декларацию, пройти в «красный» коридор и внести необходимые таможенные платежи за два литра "перевеса" алкогольных напитков: по 10 евро за каждый литр, то есть 20 евро в сумме.

При этом разрешается ввозить алкоголь любой крепости, но не более 5 литров: получается, 5 литров слабоалкогольного пива "равнозначны" 5 литрам самой ядрёной водки. Более 5 литров алкоголя ввозить в Беларусь запрещено, а те, кто бывает за гарницей раз в неделю и чаще, имеют право провезти только 1 литр алкогольных напитков. Ввозить алкоголь могут только совершеннолетние.