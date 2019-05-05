Совет да нелюбовь 1 Геннадий Гудков

5.05.2019, 18:40

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Фото: eadaily.com

Выход России из СЕ — это окончательное возвращение страны в позорное рабское прошлое.

Россия может покинуть Совет Европы. Причем уже скоро, может, даже этим летом. Эта новость не вызовет большого ажиотажа в России, где народу гораздо понятнее обсуждать стрельбу депутата Госдумы из (макета?) автомата Калашникова (эта новость — в российском новостном топе). Быть или не быть России в Европе — вряд ли так сильно волнует привыкшего к безропотному выживанию российского обывателя. Но самом деле это — главная новость дня. И даже не дня, а нынешнего российского мироздания.

Выход России из СЕ — это окончательное возвращение страны в позорное рабское прошлое. Это конец остаткам прав человека, логическое завершение процесса превращение режимом Путина суда, следствия и прокуратуры в политическую машину репрессий, а тюрем — в новое подобие ГУЛАГа с пытками и издевательствами. Думаете, это не про каждого из нас? Напрасно: в сталинские времена 20 миллионов были превращены в рабов, из которых примерно 2 млн. умерли от скотских условий содержания, еще 1,4 млн. расстреляно под одобрение и улюлюкание оболваненной толпы. А до этого — массовое «переселение» кулаков, голодомор (9,5 млн. жертв), классовые чистки и десятки миллионов сломанных судеб. Можем повторить? А почему бы и нет: власть к массовым репрессиям готова, силовики беспредельничают все более, пытки стали рутинным делом. Пора открывать дела на новых «врагов народа». Тем более что запретов наплодили тысячи, а Интернет, единственное «окно свободы и правды, грозят жестоко кастрировать. Только вот «тройки» вместо судов еще не прижились, но это дело поправимое.

Выход России из Совета Европы и юрисдикции международных организаций — это эскалация самоизоляции страны, фактическая подготовка ее к военной конфронтации со всем цивилизованным миром, отказ от базовых принципов, на которых стоит весь прогрессивный мир.

Подготавливаемое решение наглядно свидетельствует о том, что Россия — в глубоком системном кризисе, выход из которого без серьезнейших конфликтов, многочисленных жертв и отбрасывания страны на обочину мирового развития становится практически неизбежен. Впрочем, это будет не завтра: серьезные политические процессы порою имеют большой лаг по времени. Ну, а сегодня нам гораздо важнее разобраться, палил ли депутат ГД Ионин в воздух боевыми или холостыми патронами. С нетерпением ждем его пресс-откровений для заинтересованной публики.

Геннадий Гудков, «Эхо Москвы»