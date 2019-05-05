В Москве прошли пикеты в поддержку Сенцова 5.05.2019, 19:05

Олег Сенцов

Активисты вышли к станции метро Арбатская с плакатами.

В Москве в воскресенье, 5 мая, прошли одиночные пикеты в поддержку украинского режиссера из аннексированного Крыма Олега Сенцова с требованием обмена удерживаемыми лицами между Россией и Украиной.

Об этом сообщает Радио Свобода.

Источник: facebook.com

Активисты вышли к станции метро Арбатская с плакатами «Обмен всех на всех! Свободу Олегу!, Нет - войне с Украиной».

После начала акции сотрудники российской полиции подошли к одному из общественных активистов Константину Котову для проверки документов.

Источник: facebook.com

«Они проверили у меня паспорт, убедились, что я гражданин России. Хотели еще регистрацию, но я не показал. Долго спорили, я их убеждал, что регистрацию проверять они не имеют права. В конце концов они ушли», - рассказал он.

Издание сообщает, что 1 мая в Москве также прошли одиночные пикеты с требованием освободить граждан Украины, которых по политическим мотивам удерживают в России и аннексированном ею Крыму, в частности, украинских военных, захваченых ФСБ у берегов Крыма в ноябре 2018 года, Олега Сенцова, крымчанина Владимира Балуха, крымскотатарских активистов.