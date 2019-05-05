«Слуцк» впервые в истории одолел минское «Динамо» в чемпионате Беларуси 5.05.2019, 19:12

Ранее «Слуцк» 11 раз играл с «Динамо».

В 6-м туре чемпионата Беларуси «Слуцк» обыграл минское «Динамо» (1:2). Таким образом, «сахарники» впервые в истории победили «бело-голубых» в чемпионате, передает «Трибуна».

Ранее «Слуцк» 11 раз играл с «Динамо» (8 поражений и 3 ничьи).

Добавим, что эта победа для «Слуцка» стала первой в чемпионате с 16 сентября 2018 года. Тогда подопечные Виталия Павлова были сильнее «Смолевичей» (2:1).