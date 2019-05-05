Иран будет продавать нефть на сером рынке в обход санкций США 5.05.2019, 19:27

Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана.

Иран мобилизовал все ресурсы для продажи своей нефти на «сером рынке» и уже осуществляет такие продажи.

Об этом заявил заместитель министра нефти Ирана Амир Хосейн Заманиния, сообщает Радио Свобода.

По его словам, объем этих продаж, «конечно же», не доходит до 2,5 млн баррелей в день, как было до санкций. Точного нынешнего объема чиновник не назвал.

При этом он подчеркнул: «Это не контрабанда. Это противостояние санкциям, которые мы не считаем справедливыми или легитимными».