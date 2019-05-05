СМИ: При пожаре в самолете Superjet-100 в Шереметьево погибли 10 человек 5.05.2019, 19:40

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Источник: mediametrics

Всего на борту находились, по разным данным, от 72 до 78 человек.

В результате аварийной посадке пассажирского самолета в Шереметьево пострадали более десяти человек, передает «Интерфакс». Агентство «Москва» пишет о десяти погибших, такую же цифру приводят РЕН и Mash, передает «Дождь».

Самолет Superjet-100, выполнявший рейс Москва — Мурманск, вскоре после взлета из Шереметьево запросил аварийную посадку. Среди возможных причин возгорания называли попадание молнии.