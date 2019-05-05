МВФ хочет ввести всемирный налог на углекислый газ 4 5.05.2019, 19:53

Налог является «наиболее эффективным инструментом» для сокращения выбросов в атмосферу, считают в МВФ.

Чтобы сократить к 2030 году выбросы в атмосферу Земли двуокиси углерода на треть, Международный валютный фонд считает необходимым введение по всему миру налога на такие выбросы. Об этом говорится в докладе МВФ, обнародованном накануне, передает DW.

Чтобы воплотить в жизнь цели Парижского климатического соглашения, уровень выбросов в атмосферу двуокиси углерода к 2030 году необходимо сократить на одну треть, а также ввести сбор за тонну выброса углекислого газа на уровне 70 долларов, объяснили глава МВФ Кристин Лагард и директор по фискальной политике организации Витор Гаспар.

По словам Лагард и Гаспара, растет консенсус относительно того, что налогообложение является "наиболее эффективным инструментом" для ограничения использования ископаемых видов топлива и связанных с ним выбросов двуокиси углерода. Кроме этого, налог может обеспечить накопление средств для перехода на возобновляемые источники энергии.

В то же время налогообложения в разных странах, по подсчетам МВФ, будет иметь различное влияние на уровень выбросов углекислого газа.

Так, в Китае, стране с наибольшими выбросами в мире, налог в размере 35 долларов может привести к сокращению выбросов CO2 на 30%. То же самое касается Индии и Южной Африки, где энергия преимущественно производится из угля. В странах, использующих энергию из других источников, налог приведет к снижению вредных выбросов только на 10%.

Напомним, цель климатического соглашения, заключенного в Париже в 2015 году – не допустить повышения средней мировой температуры более чем на два градуса по Цельсию до конца века по сравнению с уровнем доиндустриальной эпохи.

Согласно опубликованному в октябре 2018 года спецдокладу Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), потепление на 1,5 градуса и выше может привести к долгосрочным и необратимым изменениям и гибели некоторых экосистем.

Если уровень выбросов СО2 не изменится, то к 2030 году климат Земли может стать почти таким же жарким и сухим, каким он был три миллиона лет назад, говорится в исследовании, опубликованном 10 декабря 2018 года в журнале Национальной академии наук США (PNAS). Это может привести к сильному подъему уровня Мирового океана и другим изменениям.

Ранее стало известно, что выбросы СО2 на Земле достигли исторического рекорда. За 2018 год выбросы СО2 возросли на 560 млн тонн до более чем 33 млрд тонн. Причиной стало повышения спроса на энергоресурсы. При этом 85% увеличения выбросов пришлось на Китай, Индию и США. Вместе с тем в ряде стран выбросы сократились. В их число вошли Германия, Япония, Мексика, Франция и Великобритания.