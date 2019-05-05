Дмитрий Мильчаков: Горжусь тем, каким коллективом мы были на ЧМ в Казахстане 2 5.05.2019, 20:17

Голкипер сборной Беларуси оценил выступлению команды на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе.

Голкипер сборной Беларуси Дмитрий Мильчаков после поражения от южнокорейцев (1:4) дал оценку выступлению сборной страны на чемпионате мира-2019 в первом дивизионе.

- Самый главный итог турнира – это то, что мы все-таки выполнили основную задачу, вернулись в элитный дивизион. Я горжусь командой. Горжусь тем, каким коллективом мы были на этом турнире. Мы были командой единомышленников.

Жалко, что проиграли Южной Корее. Но вчера был очень тяжелый и эмоциональный матч. Наверное, этих самых эмоций нам и не хватило, чтобы победить сегодня, — цитирует голкипера сайт ФХБ.

На ЧМ-2019 в дивизионе 1А белорусы с трудом обыграли литовцев (4:3), взяли верх над венграми (3:1) и словенцами (4:1) и уступили казахам (2:3 ОТ) и южнокорейцам (1:4).