Superjet-100, совершивший жесткую посадку в Шереметьево, был произведен в 2018 году 11 5.05.2019, 20:22

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Российские самолеты нового поколения Sukhoi Superjet 100 производят в Комсомольске-на-Амуре.

Самолет SSJ-100, совершивший жесткую посадку в аэропорту Шереметьево, новый, был произведен в 2018 году. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационной отрасли.

"Самолет компании "Аэрофлот" имел серийный номер 95135 и серийный номер RA-89098", - сказал источник. Он выпущен и изготовлен в 2018 году", - сказал источник.