На сайте «Белтелеком» место гендиректора стало вакантным 2 5.05.2019, 20:34

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Еще вчера Сергей Сиводедов значился гендиректором «Белтелекома».

С конца апреля гендиректор «Белтелекома» Сергей Сиводедов был на больничном, о чем не раз говорили представители предприятия. В субботу стало известно, что Сиводедов стал обвиняемым по уголовному делу о коррупции. Еще вчера на сайте «Белтелеком» он значился гендиректором, а уже сегодня это ответственное место вакантно, передает «Онлайнер».

Сиводедов возглавлял предприятие с 2014 года. До этого он работал в компании заместителем гендиректора по техническим вопросам. Перед будущим гендиректором «Белтелеком», судя по описанию этой должности на официальном сайте, будут стоять задачи по координации работ по вопросам производственно-хозяйственной, финансово-экономической, международной деятельности, нормативно-правовому обеспечению и проведению ревизионной деятельности предприятия. Также не следует забывать про защиту государственных секретов, защиту информации, пожарную безопасность, гражданскую оборону, мобилизационную подготовку и мобилизационную готовность предприятия.

Что касается Сиводедова, то он был задержан за получение взятки от гражданина РФ в размере €15 тыс. У бывшего чиновника обнаружились $470 тыс., три квартиры и земельный участок с домом. Он находится под стражей.