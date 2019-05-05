Госсекретарь США: Мадуро правит лишь в настоящую минуту 2 5.05.2019, 20:55

2,284

Майк Помпео

Майк Помпео заявил, что венесуэльский диктатор будет смещен.

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в воскресенье, что правитель Венесуэлы Николас Мадуро «правит лишь в настоящую минуту», несмотря на недавнюю неудачную попытку оппозиционного лидера Хуана Гуайдо свергнуть его режим, передает «Голос Америки».

Глава американской дипломатии заявил телеканалу Fox News в воскресенье, что «Мадуро едва ли чувствует себя в безопасности». Помпео сказал, что дни Мадуро в качестве венесуэльского лидера сочтены, но не стал называть конкретных сроков.

Временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо на днях вывел на улицы Каракаса тысячи своих соотечественников. Акции протеста против социалистического правительства Мадуро продолжались два дня, но высшее военное командование не прислушалось к призыву Гуайдо присоединиться к нему и добиваться отставки Мадуро. Пять демонстрантов были убиты в столкновениях с полицией.

Высокопоставленные представители США на протяжении недели высоко оценивали усилия по свержению правительства Мадуро, поскольку его падение представлялось возможным. Однако Помпео отверг предположения, что остановленная попытка смены власти была провалом разведки США.

«Вовсе нет», – сказал Помпео.

По его словам, США будут и дальше поддерживать «восстановление демократии для венесуэльского народа».

Помпео призвал Россию, Кубу и Иран прекратить поддержку режима Мадуро. «Мы хотим, чтобы все ушли», – сказал он.

Помпео в очередной раз отказался исключить военное вмешательство США в Венесуэле. Но ни Помпео, ни президент Дональд Трамп не уточняют, при каких обстоятельствах США могут отправить войска в эту южноамериканскую страну.

«Я абсолютно уверен, что любые действия, которые мы предпримем в Венесуэле, будут законными», – сказал Помпео, отвергнув предположения, что для вторжения потребуется одобрение Конгресса.

США и 50 других стран считают Гуайдо законным лидером Венесуэлы.