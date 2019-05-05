Пожар в Шереметьево: летевший из Минска борт приземлился с задержкой в 35 минут 5.05.2019, 21:07

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Boeing 737−300 авиакомпании «Белавиа» ожидал разрешения на посадку.

Прилетевший из Минска в Москву рейс B2 977 авиакомпании «Белавиа» приземлился с задержкой 35 минут в аэропорту Шереметьево. Там сегодня загорелся лайнер российской авиакомпании, и наш борт ожидал разрешения на посадку, передает tut.by.

Напомним, вечером 5 мая в аэропорту Шереметьево загорелся самолет российской авиакомпании, который летел в Мурманск. Лайнер запросил аварийную посадку и загорелся при приземлении. На борту было 78 человек. Пожар ликвидировали.

Boeing 737−300 авиакомпании «Белавиа», вылетевший из Минска, должен был приземлиться в Шереметьево в 19.30, но из-за возникшей ситуации в аэропорту ожидал разрешения на посадку около 35 минут, сообщили в компании.