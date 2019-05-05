Без Европы. С народом. Один на один 3 Telegram-канал СерпомПо

5.05.2019, 21:22

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Вы о себе подумайте, сегодняшние российские власти.

Некто Солтановский, постпред России в Совете Европы, соратник Захаровой и Лаврова, объявил, что власти России не исключают выхода страны из конвенции по правам человека.

Решил шантажировать Европу. Напугать. Дескать, пускайте наших рукастых слуцких в ПАСЕ и забудьте о том, что Россия напала на Украину, отняла у нее Крым и устроила войну на востоке страны.

То есть власти России могут лишить граждан страны возможности защищать себя в Европейском суде по правам человека. Наверное, начальникам давно хочется это сделать. Надоело платить гражданам деньги из бюджета по решениям ЕСПЧ, которые в ином случае можно эффективно освоить какими-нибудь новыми мостами в никуда для Ротенбергов.

Конечно, так поступить можно. Выйти из Совета Европы, отчалить от Европы, эффектно помахав рукой.

Но вы о себе подумайте, сегодняшние российские власти. О своих интересах. Как спустя несколько лет с вами здесь будет народ разбираться без посредства европейской юстиции. Без ограничений, которые в далекие 90-е были установлены. Куда пойдете жаловаться, в случае чего? К китайским товарищам?

Поэтому даже не поднимайте тему выхода из Совета Европы. Платите деньги и точка. За возможность граждан России защищать свои права, хотя бы немного выпускать пар из российского чайника. И для себя – на будущее.

А слуцкие из Госдумы пусть сидят в Москве. До тех пор, пока не будет решена проблема Крыма и войны на востоке Украины. Подумаешь, потеря – отсутствие заседательских задниц с Охотного ряда в Брюсселе.

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