Без Европы. С народом. Один на один

Без Европы. С народом. Один на один3
- Telegram-канал СерпомПо
- 5.05.2019, 21:22
- 2,435
Вы о себе подумайте, сегодняшние российские власти.
Некто Солтановский, постпред России в Совете Европы, соратник Захаровой и Лаврова, объявил, что власти России не исключают выхода страны из конвенции по правам человека.
Решил шантажировать Европу. Напугать. Дескать, пускайте наших рукастых слуцких в ПАСЕ и забудьте о том, что Россия напала на Украину, отняла у нее Крым и устроила войну на востоке страны.
То есть власти России могут лишить граждан страны возможности защищать себя в Европейском суде по правам человека. Наверное, начальникам давно хочется это сделать. Надоело платить гражданам деньги из бюджета по решениям ЕСПЧ, которые в ином случае можно эффективно освоить какими-нибудь новыми мостами в никуда для Ротенбергов.
Конечно, так поступить можно. Выйти из Совета Европы, отчалить от Европы, эффектно помахав рукой.
Но вы о себе подумайте, сегодняшние российские власти. О своих интересах. Как спустя несколько лет с вами здесь будет народ разбираться без посредства европейской юстиции. Без ограничений, которые в далекие 90-е были установлены. Куда пойдете жаловаться, в случае чего? К китайским товарищам?
Поэтому даже не поднимайте тему выхода из Совета Европы. Платите деньги и точка. За возможность граждан России защищать свои права, хотя бы немного выпускать пар из российского чайника. И для себя – на будущее.
А слуцкие из Госдумы пусть сидят в Москве. До тех пор, пока не будет решена проблема Крыма и войны на востоке Украины. Подумаешь, потеря – отсутствие заседательских задниц с Охотного ряда в Брюсселе.
Telegram-канал СерпомПо