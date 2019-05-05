Форвард сборной Беларуси Джефф Платт назван лучшим нападающим ЧМ-2019 1 5.05.2019, 21:31

Джефф Платт

По итогам завершившего чемпионата мира в дивизионе 1А организаторы определили лучших игроков турнира.

Об этом сообщает пресс-служба ФХБ.

Среди них — натурализованный форвард сборной Беларуси Джефф Платт.

Лучшим вратарем признан Мэтт Далтон (Южная Кореи), который сыграл во всех матчах сборной, пропуская в среднем 2.2 гола и отражая 93,68% бросков.

Лучший защитник — Даррен Диц (Казахстан), ставший вторым бомбардиром своей команды с 5 (1+4) очками, при этом имеет худший показатель полезности "-4". Также отметим, что Даррен стал самым бросающим игроком чемпионата – 27 бросков.

Лучший нападающий — Джефф Платт (Беларусь). По итогам турнира, набрав 7 (3+4) результативных баллов, стал лучшим бомбардир нашей сборной и третьим среди всех игроков чемпионата. Показатель полезности "+3", 13 бросков по воротам и лучший айстайм среди нападающих сборной Беларуси.

Самый ценный игрок (MVP) — Никита Михайлис (Казахстан). Лучший снайпер (4 гола) и бомбардир своей сборной с 6 (4+2) очками.

Символическая сборная: Далтон; Диц — Метальников (Казахстан), Михайлис — Платт — Ким Сан Вук (Южная Корея).