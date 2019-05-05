Авиаэксперт про аварию Sukhoi Superjet 100: Похоже, это приговор машине 4 5.05.2019, 21:42

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Sukhoi Superjet 100

Аварийная посадка и возгорание Sukhoi Superjet 100 ставит по сомнение будущее разработанного в РФ самолета.

Аварийная посадка и загорание самолета Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево в Москве ставит по сомнение будущее разработанного в России самолета. Такое мнение 5 мая выразил эксперт авиакосмической отрасли Вадим Лукашевич.

Пассажирский самолет совершил жесткую посадку в Шереметьево вечером 5 мая. По предварительным данным, он вернулся в аэропорт из-за пожара на борту. По данным СМИ, в результате аварийной посадки и загорания самолета погибло 10 человек. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту инцидента. В СК РФ пока подтвердили гибель одного человека.

"Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота". Похоже, это приговор машине. Насколько окончательный, покажет время", – написал он.

Авиаэксперт отметил, что пока рано говорить о возможных причинах аварии.

"Неполадки в электрооборудовании выглядят правдоподобнее возгорания двигателя из-за попадания молнии. На прямое попадание молнии самолеты, как правило, рассчитываются, и это не приводит к катастрофическим последствиям. Но если "что-то пошло не так", то возможен сильный скачок напряжения в бортовой сети со всеми вытекающими", – пояснил Лукашевич.

Sukhoi Superjet 100 – первый пассажирский самолет, разработанный в России. Он был введен в эксплуатацию в 2011 году, сообщается на сайте компании "Гражданские самолеты Сухого". Крупнейшим заказчиком самолета является российский "Аэрофлот", в сентябре 2018 года ему передали 50-й Sukhoi Superjet 100, отмечала пресс-служба "Гражданских самолетов Сухого".

В Межгосударственном авиационном комитете России и Ространснадзоре сообщали о семи инцидентах с неисправностями у принадлежащих "Аэрофлоту" авиалайнеров Sukhoi Superjet 100 за февраль 2018 года.

Представители компании "Гражданские самолеты Сухого" утверждали, что неполадки были спровоцированы суровой погодой.

В ноябре 2018 года авиакомпания Brussels Airlines отказалась от использования четырех российских самолетов Sukhoi Superjet 100 из-за проблем с эксплуатацией.