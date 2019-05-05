Видеофакт: противник завода АКБ потроллил милиционера в Бресте 1 5.05.2019, 21:54

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ФОто: 1reg.by

Милиционер считает кормление голубей «несанкционированным мероприятием».

Сегодня противники строительства аккумуляторного завода снова вышли на площадь в Бресте. Люди покормили голубей, без лозунгов постояли на площади и разошлись, передает 1reg.by.

К протестующим подходили милиционеры, один из них пояснил в мегафон, что собрание является несанкционированным.

Противник завода АКБ подошел к милиционеру, чтобы «внимательно» послушать, что он говорит в мегафон.

На этот раз протестующие не ходили шествием по городу. Правозащитники говорят, что на площадь пришло примерно 120 человек.

Перед акцией стало известно, что во дворе своего дома был задержан один из протестующих, который собирался на площадь.