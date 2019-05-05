закрыть
5 мая 2019, воскресенье, 23:15
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
За нашу и вашу свободу!
Рубрики

Видеофакт: противник завода АКБ потроллил милиционера в Бресте

1
  • 5.05.2019, 21:54
  • 2,379
ФОто: 1reg.by

Милиционер считает кормление голубей «несанкционированным мероприятием».

Сегодня противники строительства аккумуляторного завода снова вышли на площадь в Бресте. Люди покормили голубей, без лозунгов постояли на площади и разошлись, передает 1reg.by.

К протестующим подходили милиционеры, один из них пояснил в мегафон, что собрание является несанкционированным.

Противник завода АКБ подошел к милиционеру, чтобы «внимательно» послушать, что он говорит в мегафон.

На этот раз протестующие не ходили шествием по городу. Правозащитники говорят, что на площадь пришло примерно 120 человек.

Перед акцией стало известно, что во дворе своего дома был задержан один из протестующих, который собирался на площадь.


популярное за неделю

Мнение

Бутафорский окорок
Бутафорский окорок Константин Скуратович
Совбез и деньги
Совбез и деньги Ирина Халип
По итогам своей миссии Бабич получит повышение
По итогам своей миссии Бабич получит повышение Алексей Венедиктов
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали
Силовиков такого уровня в Беларуси еще не сажали Валерий Карбалевич