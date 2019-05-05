Логистический кошмар 1 5.05.2019, 22:03

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Как восточноевропейским странам избавиться от загрязненной российской нефти.

Как можно извлечь миллионы баррелей грязной российской нефти из трубопровода? Восточноевропейские страны занимаются разработкой беспрецедентной логистической операцией, чтобы сделать именно это. Как сообщается, российская нефть, загрязненная органическими соединениями хлора, поступает в Европу как минимум с 21 апреля. Как утверждает аналитик Energy Aspects Кристофер Хейнс (Christopher Haines), было загрязнено около 30 миллионов баррелей нефти — такого объема хватит для того, чтобы заполнить 15 крупнотоннажных танкеров, пишет Bloomberg (перевод - inosmi.ru).

Возможные варианты решения проблемы включают в себя постепенную подачу чистого сырья с целью снижения концентрации загрязняющих веществ и использование тысяч железнодорожных цистерн для перевозки нефти в различные точки России. Помимо использования стратегических запасов нефти, возможно, придется начать поставки нефти из других стран мира, чтобы нефтеперерабатывающие предприятия могли не приостанавливать свою работу.

Самый крупный трубопровод

«Это сложная логистическая проблема, — сказал Хейнс в интервью, которое он дал по телефону из Лондона. — Речь идет о крупнейшем нефтепроводе, который ведет в Европу. Такой нефти может оказаться от 20 до 50 миллионов баррелей. По нашим оценкам, ее около 30 миллионов баррелей».

Хотя нефтяные фьючерсные рынки пока не ощутили на себе воздействие этой ситуации с загрязненной нефтью, правительства Польши и Венгрии приняли решение распечатать стратегические запасы нефти, чтобы их нефтеперерабатывающие предприятия не прерывали работу.

По некоторым данным, часть загрязненной нефти характеризуется высокой концентрацией органических соединений хлора — элемента, который вызывает коррозию и может повредить как трубопроводы, так и оборудование на нефтеперерабатывающих установках. «Транснефть», которая управляет трубопроводом «Дружба» установила предел в десять частей на миллион, тогда как обычно концентрация хлорорганики составляет 1-3 части на миллион, как сказал Хейнс.

Пропускная способность железных дорог

Одну ветку трубопровода освободят, выкачав примерно 400 тысяч тонн загрязненной нефти и отправив ее на предприятия в Венгрии, Словакии и на Украине, чтобы возобновить потоки нефти. Как сообщил украинский национальный оператор, чистая нефть начнет поступать в страны Евросоюза к 18 мая.

Между тем «Российские железные дороги» помогают вывезти часть нефти из Белоруссии. Несмотря на эти попытки использовать пропускную способность железных дорог, для того чтобы извлечь значительное количество нефти из трубопровода, попросту не хватает цистерн, как сказала Дора Полгар (Dora Polgar), старший аналитик Facts Global Energy, добавив, что, вполне вероятно, придется запустить нефть по трубопроводу в обратном направлении, чтобы его очистить.

«Пропускная способность железных дорог ограничена, — сказала она. — Речь идет обо всем трубопроводе "Дружба" и о трубопроводе, который ведет в Усть-Луга, а их мощности несравнимы с мощностями железной дороги».

Решение распечатать запасы

Правительства стран-клиентов России решили распечатать свои стратегические запасы. Во вторник, 30 апреля, Международное энергетическое агентство сообщило, что Польша воспользовалась своими запасами, чтобы два нефтеперерабатывающих предприятия могли продолжить работу в нормальном режиме. Между тем Венгрия использовала 400 тысяч тонн — это примерно 60% ее запасов — чтобы компенсировать задержки в поставках, возникшие в связи с загрязнением нефти.

Несмотря на распечатывание запасов, нефтеперерабатывающим предприятиям приходится искать другие источники нефти. Немецкий порт Росток должен получить нефть марки Urals — из порта, которого не коснулись проблемы, связанные с загрязненной нефтью — для нефтеперерабатывающего завода «Шведт».

Венгерская компания Mol ведет переговоры об увеличении поставок нефти из Адриатики. Польская Grupa Lotos сообщила, что ее предприятие в Гданьске может импортировать нефть из других частей мира — благодаря доступу к Балтийскому морю. Поскольку некоторые государства считают, что на устранение последствий загрязнения нефти могут уйти несколько месяцев, под угрозой могут оказаться как российский экспорт, так и европейские нефтеперерабатывающие предприятия, о чем написал в среду, 1 мая, JBC Energy.

«Загрязненную нефть необходимо отправить либо на хранение, чтобы постепенно довести ее до состояния, в котором она будет пригодна для переработки, либо экспортировать ее, если у вас нет достаточно места для ее хранения, — объяснил Джонатан Литч (Jonathan Leitch), старший аналитик из Wood Mackenzie в Лондоне. — В связи с этим встает вопрос: можете ли вы обеспечить ваши нефтеперерабатывающие предприятия достаточным количеством нефти, чтобы они смогли работать в нормальном режиме. Для перерабатывающих предприятий это проблема логистического характера, но они стараются ее решить, а в этом они хорошо разбираются».