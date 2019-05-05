СК РФ сообщил о 13 погибших при катастрофе в Шереметьево 5.05.2019, 22:10

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Среди них — двое детей.

В результате катастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 погибли 13 человек. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета в официальном канале в WhatsApp, передает РБК.

«По решению Председателя СК России дальнейшее расследование уголовного дела об аварийной посадке пассажирского самолета в столичном аэропорту Шереметьево принято к производству Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета Российской Федерации», — сообщили в ведомстве.

Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст. 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее смерть двух и более человек).

Всего на борту самолета находились 78 человек — 73 пассажира и пять членов экипажа.

Лайнер авиакомпании «Аэрофлот» выполнял рейс из Москвы в Мурманск. Вскоре после вылета экипаж сообщил о технических неполадках и направился в Шереметьево на экстренную посадку. Приземлиться лайнеру удалось лишь со второй попытки из-за сложных метеоусловий. При посадке у самолета загорелись двигатели и подломились стойки шасси.

Части пассажиров удалось эвакуироваться на аварийных трапах. При пожаре самолет полностью выгорел. Аэропорт «Шереметьево» перешел на ограниченный режим работы, одна полоса закрыта. Часть рейсов перенаправлена в Домодедово.