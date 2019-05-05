Андрей Сидоренко: Я уже уволился из минского «Динамо» 5.05.2019, 22:16

Андрей Сидоренко

ФОто: tut.by

Главный тренер сборной Беларуси заявил, что что уже не является тренером «зубров».

Главный тренер сборной Беларуси Андрей Сидоренко рассказал после матча с Казахстаном о том, что уже не является тренером минского «Динамо», передает «Прессбол».

– Вы, наверное, обратили внимание, что мы на этот чемпионат мира не побоялись взять молодых хоккеистов. У нас и Соловьев дебютировал, и Сушко. Но в тоже время все сильнейшие поехали. Тем более у нас практически не было проходных матчей. Даже венгры, которых мы выиграли 3:1, сказали: наш лучший матч на турнире был против вас. Раньше было как: нужно сыграть один матч и выиграть условную Францию. А сейчас все подросли, все играют.

Мы упустили момент, когда нужно было строить новую команду, наигрывать молодых. Все смотрели на результат и не переживали за будущее.

– Вы про какую команду говорите?

– Про Беларусь. Про какую еще?

– Может, про «Динамо».

– Не знаю, не могу ничего про «Динамо» сказать. Я уволился уже оттуда, – сказал Сидоренко.