Предварительная информация: белорусов среди пострадавших в аэропорту Шереметьево нет 5.05.2019, 22:27

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Всего на борту загоревшегося самолета находились 78 человек.

По предварительной информации, белорусов среди пострадавших на рейсе Москва-Мурманск в аэропорту Шереметьево нет. Об этом tut.by рассказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

Напомним, 5 мая вечером в московском аэропорту Шереметьево загорелся пассажирский самолет. Лайнер Sukhoi Superjet-100 авиакомпании «Аэрофлот» летел в Мурманск, он загорелся при аварийной посадке в Шереметьево. В результате погибли 13 человек.

Всего на борту самолета находились 78 человек: 73 пассажира и пять членов экипажа.

По данным ТАСС, самолет вылетел в Мурманск из Шереметьево, а через некоторое время запросил аварийную посадку. «Аэрофлот» сообщил, что у рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в Шереметьево загорелись двигатели. Самолет вынужденно вернулся в аэропорт назначения по технической причине.

Самолет удалось потушить. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту возгорания лайнера (по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц»).