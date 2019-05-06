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Пожар самолета в Шереметьево: погиб 41 человек

  • 6.05.2019, 7:57
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Фото: ТАСС

(Обновляется) Главные подробности.

В результате авиакатастрофы с лайнером Sukhoi Superjet 100 в аэропорту Шереметьево погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, передает ТАСС.

«41 человек погиб», — заявила она журналистам.

Ранее в СК сообщили, что на борту лайнера находились 78 человек, включая членов экипажа. Таким образом, выжили 37 человек.

На сайте «Аэрофлота» появился список выживших пассажиров, на данный момент в нем 33 фамилии. В авиакомпании подчеркнули, что список неполный и будет обновляться по мере поступления данных.

Что произошло

Среди версий крушения самолета Sukhoi Superjet-100 в аэропорту Шереметьево были названы недостаточная квалификация пилотов, диспетчеров и тех, кто проводил техосмотр борта, неблагоприятные метеоусловия, а также техническая неисправность, сообщили в Следственном комитете РФ, передает РБК.

Большинство пассажиров, погибших в результате авиакатастрофы с участием лайнера Sukhoi Superjet 100, отравились продуктами горения. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Один из пассажиров самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, который летел в Мурманск из Москвы, снял на видео то, что происходило в самолете во время пожара.

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 обнаружены два бортовых самописца. Об этом РБК рассказали два источника в МЧС.

Командир самолета Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100) Денис Евдокимов подробно описал произошедшее с лайнером.

По словам пилота, после взлета в воздушное судно, направлявшееся из Москвы в Мурманск, действительно ударила молния, из-за чего произошла потеря радиосвязи и переход самолета в режим прямого управления. Радиосвязь затем удалось частично восстановить, в то же время экипажу помогли диспетчеры, задававшие курс на вывод на взлетно-посадочную полосу. При посадке скорость самолета, как утверждает Евдокимов, была обычной. Командир воздушного судна также подтвердил, что самолет загорелся после посадки, а не в полете, как сообщалось ранее.

Погиб 41 человек, сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ Елена Марковская, сообщает ТАСС.

Пассажирский самолет Superjet 100-95 должен был выполнить рейс SU 1492 Москва — Мурманск. Это совместный рейс компаний «Аэрофлот» и KLM.

Самолет взлетел в 18:02 (по Минску).

Вскоре после взлета самолет запросил экстренную посадку. Лайнер вернулся в аэропорт в 18:30, согласно данным FlightRadar.

На борту находились 73 пассажира и пять членов экипажа. Эвакуация была проведена с помощью надувных трапов.

Двое пострадавших, по данным Минздрава, находятся в тяжелом состоянии и направлены в Национальный медицинский исследовательский центр хирургии им. А.В. Вишневского, еще одна — в НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского. Трое пострадавших госпитализированы в Химкинскую больницу в состоянии средней степени тяжести.

Ространснадзор проверит «Аэрофлот», аэропорт Шереметьево и ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации» на предмет соблюдения норм законодательства об обеспечении безопасности полетов.

Как сообщили в компании — производителе лайнера «Гражданские самолеты Сухого», самолет выгорел полностью.

Шереметьево перенаправлял прилетающие самолеты в аэропорт Домодедово, Нижний Новгород и Санкт-Петербург.

По данным ресурса Russianplanes, самолет SukhoiSuperjet RA-89098, на котором выполнялся рейс Москва — Мурманск, был выпущен в 2017 году и первый полет выполнил два года назад — 21 июня 2017 года.

По данным «Аэрофлота», самолет SuperJet RA-89097 в воскресенье, 5 мая, успел выполнить три рейса до отправки в Мурманск: из Саранска в Шереметьево (продолжительность полета — 1,5 часа, прилетел в 7:05 по Минску), из Шереметьево в Саратов (1 час 45 минут, прилетел в 12:12 по Минску) и из Саратова в Шереметьево (приземлился в 13:58 по Минску).

Шереметьево продолжает работу в ограниченном режиме.

«Аэрофлот» скорректировал расписание на 5 и 6 мая — 17 рейсов отменены, у 30 рейсов изменено время вылета.

ИСТОЧНИК: VK.COM

Причины

Как рассказал РБК источник в Росавиации, после взлета пилот доложил о проблемах со связью и запросил разрешение на возвращение в Шереметьево. Из-за сложных метеоусловий приземлиться с первого раза не удалось, поэтому самолет зашел на посадку во второй раз. «После касания подломились стойки, загорелись двигатели. Пожар, аварийная эвакуация», — рассказал источник.

Источник РБК в авиавластях рассказал, что причиной пожара стало надломление и разрушение задней стойки шасси, возникшее после трех ударов о взлетно-посадочную полосу. По словам другого собеседника, причиной возвращения самолета в аэропорт мог стать удар молнии.

Компания «Аэрофлот» подтвердила информацию о возгорании двигателей самолета после посадки.

В аэропорту также назвали причиной возгорания жесткую посадку.

ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщил, что причиной возгорания стало попадание в самолет молнии, что привело к отказу автоматики. «Попадание молнии также подтвердил один из членов экипажа», — сказал источник.

«РИА Новости» со ссылкой на источник сообщает о том, что причиной возгорания стала неисправность в электропроводке на борту самолета.

На место возгорания ЧП были направлены сотрудники Следственного комитета, возбуждено уголовное дело.


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