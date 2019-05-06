«В элите настрой будет совсем другим» 4 6.05.2019, 8:11

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Фото: tut.by

Белорусские хоккеисты и болельщики — о возвращении сборной в элитный дивизион ЧМ.

Главный итог завершившегося чемпионата мира в Нур-Султане — возвращение нашей сборной в элиту мирового хоккея. Корреспонденты tut.by с места событий рассказывают о впечатлениях болельщиков и хоккеистов и вместе с ними подводят итоги турнира.

«В элите настрой будет совсем другим. И мы не боимся»

Последний матч белорусов на чемпионате мира не имел принципиального значения. Главную задачу наши парни выполнили досрочно, вернувшись в элитный дивизион ЧМ.

— Эмоции диаметрально противоположные тем, что были год назад в Дании, — с улыбкой говорит в микст-зоне Джефф Платт. — Есть ощущение, что миссия выполнима. Перед стартом чемпионата у меня в голове была одна цель — вернуться с командой в элиту. Рад, что смог поделиться этим с вами, а сейчас — вместе разделить эмоции.

При этом хоккеисты в один голос признаются, что очень хотели поставить жирную точку и обыграть Южную Корею. Но что-то пошло не так.

— Очень хотели доказать, что мы не зря поднялись в элиту, — сказал Артем Демков. — Может быть, болельщикам и непонятно, как это мы проиграли Южной Корее, которая ниже нас в рейтинге. Но мы, правда, старались. Если бы вчера корейцы выиграли у литовцев, то сегодня в нашем исполнении была бы совершенно другая игра. А так, возможно, сыграл тот факт, что мы знали еще до матча: основную задачу по возвращению в элиту мы уже выполнили.

Главным достижением этого чемпионата Демков назвал дружный коллектив, которым была сборная Беларуси.

— У нас не было суперзвезд. Все играли друг за друга, были равны и честно выполняли свою работу.

— В элите будет совсем другой уровень соперников. Готовы?

— Мы ни в коем случае не боимся выхода в элиту и команд, которые там выступают. Настрой там будет уже совсем другим, — заверил нападающий.

Голкипер сборной Беларуси Дмитрий Мильчаков отметил, что команда покидает Нур-Султан на позитиве.

— Задачу выполнили, а это самое главное. Конечно, мы хотели выиграть у Кореи, но корейцы хотели победы, видимо, еще больше. Мы играли со всеми командами в группе, и я могу сказать, что мы и казахи — те две сборные, которые по праву вышли в элиту.

По мнению белорусского вратаря, турнир оставил намного больше положительных впечатлений.

— Мы были командой единомышленников, которая выполнила то, чего от нее ждали. Многие хоккеисты, которые из-за травм не смогли помочь сборной в Казахстане, все равно оставались на связи, поздравляли. Тот же Саша Павлович постоянно писал сообщения. Даже ребята, которых отцепили перед самым стартом турнира, все равно поздравили нас в командной группе. Приятно.

«Самое яркое впечатление оставили молодой Осипков и шустрый Платт, который тянул команду»

Болельщики по-разному оценили турнир в исполнении родной команды. Одни на эмоциях решили простить сборной все грехи и неточные передачи, другие не стали предаваться эйфории и уже в Нур-Султане начали рассуждать о том, что нас ждет в элите и сможем ли мы соответствовать уровню.

— Я посмотрел все матчи белорусов, кроме первого. Команда смотрелась довольно неплохо, но до высшего уровня пока недотягиваем. Из позитивных моментов отметил бы работу вратарей, особенно молодого Осипкова, — говорит белорус Тимур Шпаковский.

— Парни выполнили поставленную задачу, так что теперь остается пожелать им удачи. В элите такие зубры выступают, что о-го-го! — предвкушает будущий чемпионат мира белорусский болельщик Олег. — Самое яркое впечатление оставили наш молодой вратарь Александр Осипков и шустрый Джефф Платт, который тянул всю команду. К натурализованным игрокам на этом турнире у меня вообще нет вопросов.

Семья белорусов из Ташкента каждый год ездит на чемпионаты мира по хоккею с 2007-го. На турнир в Казахстан тоже решили приехать, несмотря на первый дивизион и другой уровень участников.

— Я считаю, что на данный момент сборная Беларуси самая слабая из всех наших сборных в истории. Но уровень команд первого дивизиона позволил привезти сюда молодых хоккеистов и попробовать новичков, которые раньше не вызывались. В принципе все нормально: не вылетели — и хорошо! — делится мнением старший сын из семейства болельщиков.

— Посмотрите, у нас капитан — Саша Китаров. По-моему, это уже говорит об уровне сборной, — иронизирует белорусская любительница хоккея.

— При этом в нынешнем году у нас хотя бы команда есть, — парирует ее старший сын. — Раньше в сборную приезжали те же Костицыны, и на лед выходила уже не единая команда. Я ничего не имею против мастерства братьев, но происходило разделение: молодые были отдельно, «старые» отдельно. Когда сборная разбита на лагеря, это сразу видно. А в этом году наши парни были вместе: даже Платт бросался под шайбы, хотя, казалось бы, зачем ему это надо?

«Захаров как следующий главный тренер сборной? Ни в коем случае»

Белорус Дмитрий признается, что на яркие впечатления на чемпионате мира в первом дивизионе не рассчитывал.

— Но самое яркое, наверное, это наше возвращение в элиту. Еще из позитивного отметил бы вот какое достижение. Тренерский штаб смог вернуть доверие натурализованных хоккеистов. В прошлые годы у Платта и Бэйлена были сомнения, приезжать ли в сборную. Возможно, раньше они не находили общего языка с тренерами. Но игроки такого уровня нам нужны.

Многолетний болельщик сборной Беларуси Дмитрий также отмечает, что основная заслуга тренерского штаба Андрея Сидоренко — это единый коллектив, который мы наблюдали на протяжении всего турнира.

— Андрей Сидоренко, Андрей Ковалев, Виталий Коваль были хорошими хоккеистами. Но глобального доверия как к способным тренерам к ним не было. При этом они смогли правильно настроить команду психологически. Уж насколько Андрей Сидоренко сможет вести сборную дальше, в элиту, — вопрос к специалистам. Болельщики в это не верят.

— А кого из тренеров вам хотелось бы увидеть в нашей сборной?

— Тот же Глен Хэнлон три раза приезжал в Беларусь, и три раза было хорошо. Если его реально убедить снова, было бы здорово увидеть Глена на домашнем чемпионате мира в 2021-м. Так что из иностранцев я за Хэнлона, а из наших — за Андриевского или Скабелку.

— А что скажете насчет Михаила Захарова?

— Ни в коем случае. Болельщики не принимают этого человека из-за его личностных качеств. Он очень одиозная и неоднозначная фигура, которая в любом случае разобьет команду на лагеря «за» и «против». А лагеря нам в команде не нужны.

«Спасибо тем, кто верил в сборную, а тех, кто не хочет в нее верить, не заставишь»

Капитан сборной Беларуси Александр Китаров резюмировал чемпионат мира для Беларуси следующим образом:

— Я хочу сказать спасибо хоккеистам, тренерам, обслуживающему персоналу и всем, кто переживал за команду. Да, не все получилось, особенно в конце чемпионата, но мы добились нужного результата. Обидно, что не удалось порадовать болельщиков в последней игре, но надо смотреть вперед. Не хочу рассуждать в сослагательном наклонении, что было бы, если бы Литва вчера не обыграла Южную Корею. Пускай скептики оставят эти комментарии при себе. Спасибо тем, кто верил в сборную, а тех, кто не хочет в нее верить, не заставишь это делать.