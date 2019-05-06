Какие страны могут похвастаться полезным правильным завтраком 3 6.05.2019, 8:27

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В список попали пять государств.

Сайт «Здоровье Mail.Ru» рассказывает о самых сбалансированных национальных завтраках.

Перу

Севиче — блюдо из рыбы и морепродуктов — в Латинской Америке популярно независимо от времени суток. Мелко нарезанная рыба разных сортов, маринованная в соке лайма и приправленная перцем чили, — мечта туриста и обыденность для перуанцев.

«В городских условиях экспериментировать с сырой рыбой небезопасно. Но если хочется попробовать, выбирайте только океаническую или морскую, причем после шоковой заморозки», — рекомендует Марина Макиша, член Ассоциации диетологов и нутрициологов.

Коста-Рика

Черная фасоль, рис, сальса, специи, кукурузные тортильи — пример идеального сочетания бобовых и злаковых для лучшего усвоения растительных жиров.

Турция

Лепешки с медом, сметаной, маслины, оливки, яйца, козий и овечий сыр, молоко, свежие овощи — разнообразный турецкий завтрак строится из простых и полезных продуктов. Всем, кто предпочитает с утра бутерброд, стоит взять этот набор на заметку.

Финляндия

Овсянка на молоке, свежие или замороженные ягоды и немного сливочного масла для усвоения растительного белка — лучшего начала дня не придумаешь

Корея

Чтобы приготовить классический корейский завтрак, придется потратить уйму времени и массу ингредиентов. Шарики из рыбной муки, рис, кимчхи — разнообразие вкусов и количества порций поражает.

Главным преимуществом корейского завтрака можно назвать обязательное наличие первого блюда — супа на легком бульоне из водорослей и морепродуктов.

«Суп на завтрак — у многих даже не укладывается в голове. Хотя такое начало дня позволяет плавно запустить пищеварение», — отмечает Марина Макиша.