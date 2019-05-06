Профсоюз РЭП встал на защиту уволенного администратора кафе 2 6.05.2019, 8:41

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Екатерина Новик

Юристы считают, что молодую девушку уволили незаконно.

Бывшая управляющая «Relax Сafe» в райцентре Петриков Екатерина Новик обратилась в независимый профсоюз РЭП за юридической помощью. Наниматель ЧУП «БестЛанч» уволил молодую девушку по статье за несоответствие. Причина – недостача, обнаруженная в результате ревизии, сообщает «Гомельская весна».

Управляющей у частника Екатерина отработала всего полгода и убеждена, что ее вины в недостаче нет. Девушка вступила в независимый профсоюз работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и намерена отстаивать свои интересы в суде. В частности, она заявляет, что никакой аттестации перед увольнением работодатель не проводил, его выводы о несоответствии занимаемой мною должности являются субъективными.

Правовой инспектор труда профсоюза РЭП по Гомельской области Леонид Судаленко уже подготовил исковое заявление в суд о незаконности ее увольнения с работы. В случае удовлетворения исковых требований, Екатерина будет восстановлена на работе в прежних условиях труда с выплатой в ее пользу среднего заработка за время вынужденного прогула с 2 мая до даты вынесения судом решения. Также в иске поставлен вопрос и о компенсации морального вреда.

«Что касается крупной недостачи, мы будем разрешать данный вопрос только в судебном порядке. Наниматель имеет право предъявить иск в суд в течение года с момента выявления недостачи вне зависимости от того, работает тот или иной материально ответственный работник на предприятии или уволен. Будет суд, будем уточнять причины недостачи, в том числе определим и круг ответчиком по возможному иску», - поделился правовой перспективой дела профсоюзный юрист.

О частном предприятии «БестЛанч» в сети Интернет известно, что его владельцами является семья местных предпринимателей Алексея и Натальи Туровец, в «Relax Сafe» работает около 10 человек. Здесь же есть упоминание о бывшей управляющей кафе Екатерине Новик – сообщается, что название кафе придумала именно она.

Инспектор труда также добавил, раз Екатерина Новик вступила в независимый профсоюз, значит она находится под защитой их юридической службы, известной многочисленными победами над работодателями в вопросах трудовых прав своих членов.