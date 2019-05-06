Daily Telegraph: Мэй тайно обсуждает повторный референдум по «брекситу» 1 6.05.2019, 9:37

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ТЕРЕЗА МЭЙ

ФОТО: AP

На совещании разработаны сценарии действия правительства по вопросу выхода Британии из ЕС.

Британское издание Daily Telegraph пишет, что Тереза Мэй провела тайное обсуждение возможных путей проведения повторного референдума по "брекситу" (перевод – ВВС).

На совещании обсуждались сценарии действий правительства, если парламентарии вынудят его провести голосование по возможности нового референдума в Палате общин.

По мнению лейбористов, которое цитирует газета, если тори и лейбористы не смогут договориться и доработанный план Мэй опять не получит поддержки парламента, многие депутаты будут настаивать на том, что решать судьбу "брексита" опять должен народ.

Газета подчеркивает, что ее источники в правительстве настаивают на том, что всенародное голосование - это крайняя мера, к которой придется прибегнуть, только если не удастся достигнуть поддержки самой крупной оппозиционной партии, а Палата общин проголосует за проведение повторного референдума.

В таком случае, как пишет DT, в бюллетене могут появиться три опции: "брексит" с договором, "брексит" без договора и полный отказ от выхода из ЕС.

Даунинг-стрит отрицает факт проведения совещания по этому поводу, отмечает DT.