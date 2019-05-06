На месте аварийной посадки лайнера в Шереметьево нашли «черные ящики» 6.05.2019, 9:03

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Еще два устройства были установлены в хвостовой части, которая сильно пострадала от огня.

На месте аварийной посадки самолета Sukhoi Superjet 100, который загорелся при аварийной посадке в московском аэропорту Шереметьево, обнаружены два бортовых самописца. Об этом РБК рассказали два источника в МЧС.

Еще два «черных ящика» технические службы, которые работают на месте происшествия, обнаружить пока не могут. Устройства были установлены в хвостовой части лайнера, которая сильно пострадала от огня и жесткой посадки.

В воскресенье, 5 мая, принадлежащий «Аэрофлоту» самолет SSJ100 совершил аварийную посадку в Шереметьево спустя некоторое время после вылета из Москвы в Мурманск. Разрешение на возвращение в аэропорт вылета командир экипажа запросил из-за технической неисправности. Во время посадки у лайнера подломились стойки шасси и загорелись двигатели. Огонь перекинулся на фюзеляж. На борту в этот момент находились 78 человек, включая пятерых членов экипажа, 41 человек погиб.