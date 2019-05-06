Белорусы честно рассказали о жизни в городе-спутнике Минска 10 6.05.2019, 9:31

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Во что превращается Заславль?

Заславль находится буквально километрах в пятнадцати от МКАД. Он считается одним из самых причесанных и аккуратных городов-спутников Минска, хотя и переживает те же проблемы, что и остальные. В какой-то момент сюда активно рванули некоторые минчане, устремившиеся за доступным «квадратом». Кто-то действительно остался доволен, а кто-то продолжает врать себе и окружающим о прелестях тихой размеренной жизни за пределами столицы. Ведущая onliner.by Яна Таран отправилась в подающий надежды городок и честно поговорила с местными о жизни.

У Заславля прекрасный туристический потенциал. Один из старейших белорусских городов сохранил старое городище Замэчек, Спасо-Преображенскую церковь с ее прекрасными окрестными видами и тихую рыночную площадь. Здесь действительно есть на что посмотреть. В городе много зелени, есть ухоженные парки и скверы. Тут строится новое жилье и предпринимаются попытки современного благоустройства, но всех проблем это, конечно, не решает.

Заславская молодежь по-прежнему не знает, как полезно растрачивать энергию и чем заниматься в этом тихом и уютном месте: пойти здесь решительно некуда. Если отойти от облагороженных улиц и свернуть в сторону частного сектора, становится понятно, что денег региону явно не хватает: покосившиеся заборы, грязь, мусор и антиутопичные декорации. Как решаются городские проблемы и есть ли прогресс в становлении этого города-спутника — смотрите в видеорепортаже.